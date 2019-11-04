Видео: водитель утопил экскаватор и чудом спасся сам

Неудачник прошедшего октября и, одновременно, главный его счастливчик - безымянный турок, водитель экскаватора, переживший за какие-то полминуты главное приключение своей жизни. Он ухитрился утопить вверенную ему спецтехнику в неглубокой, в общем-то, реке, и сумел чудом спастись сам.

По видео непонятно, как тяжелый гусеничный экскаватор оказался посреди речки: ежедневно добывал там песок и оказался застигнут внезапным паводком или опрометчиво пытался перебраться на другой берег, не зная броду. Так или иначе, в какой-то момент машина встала боком поперек течения и этого оказалось достаточно, чтобы река перевернула экскаватор сначала набок, а потом и вверх ногами.

Кстати, обратите внимание, как ловко и быстро наш герой выбирается из кабины тонущей машины. Человек с такими навыками легко сделал бы карьеру в спортивно-развлекательных ТВ-шоу или стал каскадером в приключенческих фильмах категории В или С.