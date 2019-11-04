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05.11.2019 16:00
Рубрика: Видео

Видео: водитель утопил экскаватор и чудом спасся сам

Текст: Вадим Давыденко

Неудачник прошедшего октября и, одновременно, главный его счастливчик - безымянный турок, водитель экскаватора, переживший за какие-то полминуты главное приключение своей жизни. Он ухитрился утопить вверенную ему спецтехнику в неглубокой, в общем-то, реке, и сумел чудом спастись сам.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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По видео непонятно, как тяжелый гусеничный экскаватор оказался посреди речки: ежедневно добывал там песок и оказался застигнут внезапным паводком или опрометчиво пытался перебраться на другой берег, не зная броду. Так или иначе, в какой-то момент машина встала боком поперек течения и этого оказалось достаточно, чтобы река перевернула экскаватор сначала набок, а потом и вверх ногами.

Кстати, обратите внимание, как ловко и быстро наш герой выбирается из кабины тонущей машины. Человек с такими навыками легко сделал бы карьеру в спортивно-развлекательных ТВ-шоу или стал каскадером в приключенческих фильмах категории В или С.

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#видео #авто