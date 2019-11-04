"ВКонтакте" объяснил глобальный сбой в работе сайта

Сбой в работе "ВКонтакте", произошедший в понедельник, 4 ноября, стал следствием проблем на стороне партнерского дата-центра. Об этом сообщили представители соцсети в Twitter.

Наблюдаются проблемы на стороне партнёрского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации. — VK (@vkontakte) November 4, 2019

Перебои с доступом к "ВКонтакте" начались около 16 часов по московскому времени в понедельник, 4 ноября, свидетельствуют данные ресурса Downdetector.ru.

Пользовали жалуются на невозможность получить доступ к переписке и зайти на главную страницу. У части возникают проблемы с загрузкой фотографий, а некоторые жалуются на пропажу купленных стикеров.