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"ВКонтакте" объяснил глобальный сбой в работе сайта

Текст:   Антон Благовещенский
04.11.2019,  
18:44

Сбой в работе "ВКонтакте", произошедший в понедельник, 4 ноября, стал следствием проблем на стороне партнерского дата-центра. Об этом сообщили представители соцсети в Twitter.

Перебои с доступом к "ВКонтакте" начались около 16 часов по московскому времени в понедельник, 4 ноября, свидетельствуют данные ресурса Downdetector.ru.

"ВКонтакте" запретила оскорблять друг друга в комментариях

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