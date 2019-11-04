Зачем на автомобиль вешают маленькое ведро

Многие наверняка видели железное ведерко, повешенное на фаркоп, под задний бампер или на глушитель. И наверняка многие задавались вопросом о назначении этой тары.

Дабы разобраться в вопросе, потребуется небольшой экскурс в историю. Традиция водружения ведер на тыльную часть транспортных средств зародилась еще во времена гужевого транспорта. Извозчики крепили за кормой телег или бричек ведро с дегтем, который использовался для смазывания ступиц. Или же из ведра всегда можно было напоить тягловое животное.

С появлением автомобилей традиция возить с собой ведро сохранилась, только теперь емкость использовалась для того, чтобы зачерпнуть воду из реки, колодца или колонки и долить в радиатор. Причем зимой делать это приходилось часто. Ведь, чтобы вода не замерзла в холодные ночи, ее сливали вечером, а утром заливали уже теплую жидкость обратно в радиатор. То же ведро использовалось для разогрева воды, солярки (грели на водяной бане, с тем, чтобы долить в бак с замерзшим дизтопливом).

Случалось и такое - ведро нередко использовали вместо знака аварийной остановки, выставляя его за кормой в случае поломки или аварии машины. А еще нередко с ведром выходили на дорогу, когда в баке кончалось топливо - так было проще привлечь к себе внимание и обозначить свои намерения: сразу было понятно, что водитель просить откачать ему литров пять бензина или солярки, чтобы он смог доехать до ближайшей заправки.

В наши дни ведро все еще можно увидеть под задней осью грузовых автомобилей, чаще всего - фур дальнобойщиков. Последние используют такую емкость для того, чтобы ополоснуть фары, фонари, лобовое стекло, обмыть номерные знаки или помыть руки после ремонта или смены колеса. Нередко пользу от ведер за "кормой" извлекают также водители внедорожников - джиперы, туристы и рыбаки. Такая практика тоже понятна. В полевых условиях в ведре можно вскипятить воду (например, для ухи) и даже развести огонь - в ветряную погоду сделать это гораздо удобнее именно в ведре.

Удивительно, но и под бамперами современных легковушек сегодня можно увидеть ведра, большинство из которых, правда, маленькие, декоративные и даже не всегда стальные. Такими атрибутами автомобили украшают на удачу.

Ведь за долгие годы использования водителями ведер за последними закрепилась функция своего рода оберега, обещающего безаварийную поездку. Ну и, наконец, вывешиванием ведра под бампером водители обозначают, что следят за своим автомобилем и готовы прийти на помощь другим участникам движения в экстренных ситуациях. Таким образом, это еще и один из символов автомобильного братства.