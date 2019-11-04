Загитовой придется похудеть ради четверных прыжков

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова пока не обещает, что в следующем сезоне добавит в свою программу четверной прыжок.

На завершившемся во Франции третьем этапе серии Гран-при Загитова заняла лишь второе место, пропустив вперед еще одну россиянку Алену Косторную. После соревнований многие говорили о слишком строгом судействе в отношении Загитовой. Сама же спортсменка не стала перекладывать всю вину за неудачу на работу арбитров.

"Серьезное судейство было, это правда. И да, были моменты, с которыми я была не согласна. Но в основном все по делу, - заявил Загитова в интервью ТАСС. - Это судьи, и это их мнение. Все меняется. И правила фигурного катания. Это те условия, в которых надо жить. Надо быть ко всему готовой.

Также у Загитовой поинтересовались, стоит ли в следующем сезоне ждать от нее четверных прыжков. Однозначного ответа олимпийская чемпионка так и не дала, заявив, что для этого нужна тщательная подготовка.

"Сейчас я точно утверждать этого не буду. Для начала мне нужно много всего для этого сделать, подготовиться и физически, и морально. Как минимум три килограмма сбросить, это обязательно, если даже не больше, нужно максимально снизить риски травмы", - сказала она.