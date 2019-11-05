"Это явно действия, направленные не на улучшение и выстраивание взаимоотношений. Это какие-то абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу", - сказал журналистам Новак (цитата по "Интерфаксу").

По мнению министра, необходимо вернуться к теме урегулирования судебных споров на базе "нулевого варианта" (то есть о возвращении к исходным позициям, поиске компромисса - прим. "РГ").

Ранее "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома". Как пояснил на своей странице в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, компания хочет пересмотреть тариф на транзит, а также планирует получить от "Газпрома" компенсацию в 11,8 миллиарда долларов за отказ пересмотреть тарифы в ответ на запрос "Нафтогаза" в марте 2018 года.

Стокгольмский арбитраж два года назад уже выносил два решения по транзитным спорам - одно из них было в пользу "Газпрома", другое - "Нафтогаза". При зачете встречных требований российская компания осталась должна 2,56 миллиарда долларов, сейчас "Газпром" оспаривает это решение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул во вторник, что выдвижение претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей с Украиной по газу. Россия и Украина пока не пришли к соглашению о газовом транзите, действующий контракт заканчивается 31 декабря 2019 года. Следующий этап переговоров по газу в формате "Россия-Украина-Еврокомиссия" запланирован на конец ноября.