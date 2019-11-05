Бумажным документам на транспортные средства продлили жизнь

Электронные паспорта будут оформляться на новые и впервые ввезенные автомобили только с 1 ноября 2020 года. Так что жизнь бумажных ПТС продлили еще на год.

Напомним, что еще в октябре коллегия Евразийской экономической комиссии перенесла срок введения электронных паспортов на 1 ноября 2020 года. Эта поправка вступит в силу только 13 ноября, но распространяется она на правоотношения, возникшие с 1 ноября. А 4 ноября подписано постановление правительства России и два приказа МВД, которые также отодвигают сроки обязательного оформления электронных паспортов до 1 ноября следующего года.

Поясним: все эти нормативные акты предусматривали, что с 1 ноября этого года на все выпускаемые у нас, а также ввозимые машины должны выдаваться электронные паспорта. Бумажные также оставались в ходу. То есть никто не собирался заставлять автовладельцев менять бумажный на электронный. Оставалась также возможность получить бумажный дубликат паспорта в случае его утраты.

Теперь, по сути, просто растянулся период экспериментального введения электронных паспортов. Автопроизводители не обязаны на них перейти прямо сейчас. У них на это есть еще год. В то же время те из них, кто начал оформление электронных ПТС, также продолжат это делать. Наше законодательство это разрешает. И такие машины сейчас ставят на учет в ГИБДД.

Надо сказать, не все автопроизводители спешат воспользоваться правом оформления электронных ПТС. По данным на вчерашний день, всего в России оформлено чуть более 57 тысяч таких документов.

Напомним, что электронные паспорта оформляют не только производители, но и уполномоченные организации. Предусмотрена возможность даже добровольного их оформления взамен действующего бумажного ПТС. Уполномоченные организации - это испытательные лаборатории и операторы тех­осмотра, которые включены в соответствующий реестр. Очередная отсрочка на год позволит расширить список этих организаций. Пока их меньше двухсот.

Во вступивших в силу поправках появился довольно интересный пункт. МВД и Федеральная таможенная служба должны будут после 1 ноября 2020 года при необходимости осуществить уничтожение остатков бланков бумажных ПТС. Сделано это по той причине, что с введением электронных ПТС таможня просто перестанет их оформлять. Бумажные бланки ей уже не потребуются. Однако это спецпродукция, которую заранее закупили в немалых количествах. Поэтому предусмотрели возможность ее уничтожения.

С другой стороны предусматривается возможность выдачи дубликата бумажного ПТС в случае его утраты. Поэтому МВД без необходимости эти бланки уничтожать не будет.