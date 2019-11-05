Число пострадавших при беспорядках в Чили достигло 1659

В результате протестов в Чили с 17 октября пострадали 1659 человек. Они попали в больницы в том числе с пулевыми ранениями.

Число задержанных достигло 4364, среди них 479 - несовершеннолетние, передает ТАСС.

В минувшую пятницу тысячи чилийцев вышли на новую акцию протеста в центре Сантьяго. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

Протесты начались в Чили на прошлой неделе после подорожания проезда в метро. Чилийцы выступают против социального неравенства в стране и требуют изменений. В ходе столкновений погибли более 20 человек.