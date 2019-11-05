Для смартфонов вводят обязательный российский софт

Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке российского софта на смартфоны.

Речь также идет о компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Обязательное условие вводится для продажи таких технически сложных товаров. Их точный перечень, а также порядок установки программ определит кабмин.

Правительство поддержало законопроект. Его принятие "будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий".

В пояснительной записке также говорится, что законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний. Это, по мнению авторов, позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий. В случае принятия документ вступит в силу с 1 июля следующего года.