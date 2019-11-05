Днем России стартовала Международная Гаванская ярмарка

Днем России открылась сегодня Международная Гаванская ярмарка FIHAV-2019. Крупный инвест-форум пройдет с четвертого по седьмое ноября в кубинском столичном выставочном центре Expocuba накануне празднования 500-летия Гаваны.

В торжественной церемонии открытия ярмарки принял участие президент Кубы Мигель Диас-Канель, а также представители кубинского правительства. К собравшимся обратился министр внешней торговли и зарубежных инвестиций Родриго Мальмьерка, который особый акцент сделал на неблагоприятной мировой конъюнктуре, которую Куба переживает в настоящий момент из-за ужесточения блокады со стороны США.

Министр также поблагодарил участников форума, которые не поддались на угрозы со стороны американской администрации и продемонстрировали свою готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество с Островом Свободы. Мальмьерка также подтвердил готовность правительства Кубы выполнять взятые на себя обязательства перед международными инвесторами.

Особый акцент в своем приветственном слове министр сделал на традиционных партнерах Кубы, среди которых отдельное место занимает Россия. Именно в российский павильон после торжественной церемонии открытия FIHAV-2019 отправился Мальмьерка в сопровождении вице-президента Совета министров Кубы Рикардо Кабрисаса.

- С большим удовольствием мы проводим сегодня День России в рамках Международной ярмарки Гаваны. Россия для нас является близким партнером как в политической, так и в экономической сфере, - заявил Мальмьерка и сообщил о планах Кубы нарастить экспорт своей продукции в Россию. И все же в словах министра в большей степени звучали ноты благодарности за непоколебимую позицию Москвы в вопросе сотрудничества с Гаваной вопреки складывающейся мировой конъюнктуре и непрекращающихся угроз, звучащих из Вашингтона. В этой связи Мальмерка заявил о том, что Куба и впредь рассчитывает на поддержку России и развитие торговли между двумя странами.

- Участие России в этой крупной региональной выставке стало доброй традицией. Каждый год российская делегация и число участников из нашей страны увеличивается, что свидетельствует об укреплении сотрудничества России и Кубы. Отношения между нашими странами находятся на подъеме, что является результатом поступательного развития двусторонних отношений, - заявил в ходе открытия российского павильона посол России на Кубе Андрей Гуськов. Высокопоставленный дипломат напомнил, что конкретные договоренности между Гаваной и Москвой были достигнуты, в том числе, в ходе недавнего визита премьер-министра России Дмитрия Медведева на Остров Свободы и президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Россию. Подписанные соглашения, по словам посла, открывают дорогу российским компаниям к более активному участию в ряде проектов на территории Кубы в самых разных отраслях экономики республики.

- Россия выражает безусловную поддержку братскому кубинскому народу в проведении экономических преобразований, - резюмировал Гуськов, поприветствовав как ставших уже привычными резидентами Гаванской ярмарки, а и впервые принимающих участие в ней.

О планах по наращиванию российского присутствия на Кубе в кулуарах ярмарки заявил и торговый представитель России на Кубе Александр Богатырь.

- В последние пять лет мы наблюдаем последовательное увеличение числа российских компаний, работающих на Кубе. Это самая наглядная демонстрация укрепления взаимоотношений между странами. Причем сотрудничество развивается несмотря на непрекращающееся усиление санкционного давления со стороны США. Динамичное развитие двустороннего экономического взаимодействия между нашими странами как раз является прекрасной демонстрацией того, что мы не сдадимся перед этими санкциями, - заявил в комментарии для "РГ" российский торгпред, выразив надежду на то, что наращивание объемов двустороннего сотрудничества между Москвой и Гаваной положительно отразится, в том числе, и на ситуации в кубинской экономике.

FIHAV проходит в кубинской столице в 37 раз. Регулярно эта ярмарка привлекает широкий круг участников со всего света. В этом году в выставке принимают участие представители 55 стран. Всего же в Гавану съехались около 4000 предпринимателей, что особенно значимо для принимающей стороны, учитывая последовательные попытки администрации США ужесточить блокаду Острова Свободы.