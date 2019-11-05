Дональд Трамп выводит США из Парижского соглашения по климату

Главный поставщик парниковых газов в атмосферу Земли - США - на этой неделе приступили к практическому выходу из Парижского соглашения по климату, которое обязывает подписантов принимать действенные меры к снижению выбросов углекислого газа. Очередной односторонний демарш Вашингтона в отношении ключевого международного договора может поставить крест на коллективной попытке обеспечить экологическую безопасность нашей планеты, считают эксперты.

"Зеленые" активисты критикуют Трампа за коммерческие интересы в ущерб экологии. Фото: REUTERS

В понедельник США направили официальное уведомление в ООН, под эгидой которой в декабре 2015 года и было формализовано Парижское соглашение, о запуске процесса выхода из этого документа и снятии в течение ближайшего года принятых американцами на себя обязательств. Они, напомним, предусматривали снижение национальных выбросов CO2, введение соответствующего плана на государственном уровне с целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 С и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5 С.

Впрочем, "зеленые планы" международного сообщества оказались категорически неприемлемы для действующего президента США и бизнесмена по основному профилю Дональда Трампа. Еще в 2017 году он заявил о решимости выйти из Парижского соглашения, которое, по его мнению, заставит американские корпорации проинвестировать десятки миллиардов долларов в модернизацию своих предприятий и тем самым подорвет конкурентоспособность товаров Made in USA на глобальных рынках.

Кроме того, как дотошно подсчитал Дональд Трамп, выполнение положений Парижского соглашения по климату обернется для экономики Соединенных Штатов потерей к 2025 году 2,7 миллиона рабочих мест. А ведь тема рабочих мест - один из центральных пунктов в контракте Трампа с его избирателями. И это обстоятельство для американского президента, стремящегося переизбраться в 2020 году, является ключевым в принятом им решении порвать в прямом смысле слова ключевой международный климатический договор, отмечают американские политологи.

С учетом того, что формальный процесс выхода США из Парижского соглашения завершится ровно через год - 4 ноября 2020 года - и произойдет буквально на следующий день после окончания избирательной кампании, едва ли приходится сомневаться в тщательном планировании нынешним хозяином Белого дома этого шага. Теоретически, в случае проигрыша Трампа на предстоящих выборах, новый президент США сможет вернуть свою страну в международное соглашение по климату, что, собственно, и является последней надеждой апологетов Парижского соглашения по климату и "зеленых активистов".

Как бы там ни было, но цифры говорят сами за себя: сегодня индустриально развитые и далеко "не чистые" с экологической точки зрения США при населении менее 4 процентов от мирового производят почти треть углекислого газа, нагревающего нашу планету. Полуторамиллиардный по численности населения Китай, к примеру, несет ответственность лишь за шестую часть загрязнения атмосферы, а группа из 28 экономически развитых стран - членов Евросоюза выбрасывает меньше парниковых газов, чем Америка, пишет газета The New York Times.

Трампа перед выборами интересуют исключительно конкурентоспособность американских товаров и рабочие места в США, а не экология нашей планеты

Комментаторы в СМИ указывают на крайне негативные для США имиджевые последствия принятного Трампом решения. "Наш авторитет находится на самом низком уровне, когда мы больше всего в нем нуждаемся", - приводит CNN слова старшего научного сотрудника вашингтонского Института мировых ресурсов Эндрю Лайта. По словам экспертов, политическое значение одностороннего выхода из главного климатического соглашения США, ставших в последнее время "серийными могильщиками" международных договоров, заключается и в том, что ряд стран-подписантов могут также пересмотреть свое участие в нем с оглядкой на американцев.

Весьма показательно, что на этом фоне президенты Франции и Китая предприняли скоординированную попытку сохранить Парижское климатическое соглашение от намечающегося развала. В среду Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин явно в "пику" Трампу подпишут документ, который подчеркнет "необратимость" данного договора, а также закрепит франко-китайское сотрудничество в борьбе с изменениями климата. "Сотрудничество между Китаем и Европейским союзом по этому вопросу является решающим. Если мы хотим соблюдать Парижское соглашение, то в следующем году нам нужно усилить наши обязательства по сокращению выбросов, а также подтвердить новые цели на период с 2030 по 2050 года", - заявил Макрон.

Справка "РГ"

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Оно пришло на смену Киотскому протоколу, действие которого закончится в 2020 году. Участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 185 его ратифицировали - в их числе и Россия. По словам председателя Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, "если посмотреть статистику по выбросу парниковых газов, Россия, например, по темпам их сокращения опережает многие другие страны". В 2019-м объем выбросов парниковых газов в нашей стране по сравнению с 1990 годом снизился на 43 процента. Этот показатель эквивалентен выбросам 1,8 миллиарда тонн углекислого газа. Для сравнения, Индия за тот же период времени увеличила выбросы парниковых газов на 1,6 миллиарда тонн.

Официально

Выход США из Парижского соглашения по климату "подрывает" этот документ, считают в Кремле. "Это страна, которая лидирует с точки зрения эмиссии, и, конечно, без крупнейшей экономики мира говорить о соглашении по климату очень и очень трудно", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.