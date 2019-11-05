Джикия считает, что "Спартак" продолжит борьбу за выход в еврокубки

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал итоги первого круга, который его команда завершила на девятом месте.

Красно-белые дома проиграли тульскому "Арсеналу" 0:1 - это первое поражение команды под руководством главного тренера Доменико Тедеско, который возглавил команду в октябре.

- Почему вы считаете, что "Спартак" закончил борьбу за еврокубки в чемпионате? Впереди еще 15 туров. После 30-го посчитаем очки, - сказал Джикия.

Отметим, что "Спартак" продолжает борьбу за Кубок России - на этой неделе команда обыграла в 1/8 финала "Ростов" и в будущем году встретится в четвертьфинале с ЦСКА. Победитель Кубка получает право сыграть в групповом турнире Лиги Европы.

Так же стоит отметить, что в этом розыгрыше Лиги Европы и "Спартак", и "Арсенал" выступили неудачно - оба клуба не смогли преодолеть отборочные раунды и сыграть в групповом турнире.