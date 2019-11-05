Эрнст рассказал, какой контент подготовит Первый канал для интернета

5-6 ноября в павильоне №75 ВДНХ проходит 16-я Международная выставка-конференция профессиональных видеотехнологий NATEXPO 2019. В течение трех дней здесь можно ознакомиться с современным оборудованием и программным обеспечением, узнать о тенденциях развития цифрового телевидения третьего поколения, виртуальной реальности, а также перспективах применения голографических технологий.

Параллельно с выставкой работает XXIII Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). Его главной темой в этом году стало совместное развитие цифрового ТВ и цифровой экономики России. И уже в первый день работы Конгресса состоялась дискуссионная панель "Что такое современное телевидение и новые требования к современному телевизионному контенту", где, пожалуй, впервые так открыто и подробно, лидеры ведущих российских телеканалов высказали свое отношение к "революции контента", которая происходит в наши дни.

В дискуссии приняли участие Президент НАТ Эдуард Сагалаев, Константин Эрнст - генеральный директор Первого канала, Алексей Земский - генеральный директор телекомпании "НТВ", Вячеслав Муругов - генеральный директор "СТС Медиа", заместитель генерального директора по развлекательному вещанию "Национальной медиа группы", Александр Акопов - президент Академии российского телевидения и Игорь Мишин, вице-президент по развитию медиабизнеса компании "МТС".

Константин Эрнст выступил первым и задал тон всей дискуссии. Он покритиковал систему мультиплексов, посетовав, что она мешает демонстрации контента в высоком качестве. В частности, он сказал, что "изменения, которые произошли в прошедшие годы и, в частности, в этом году в связи с введением двух мультиплексов - в значительной степени трагическая ошибка… Обычно России всегда везет, у нас не хватает денег, чтобы участвовать во всех технических фазах западного мира. Мы пропускаем какие-то фазы и удачно вписываемся в базовые. В нулевые годы были деньги, и мы решили поучаствовать во всех, в том числе и в тупиковых проектах. Ну и в данном случае мультиплексы, на данный момент, - это фаза, которую можно было бы пропустить…Но мы получили систему, которая даже не может показывать сигналы в высоком качестве HD, а - это уже устаревший формат. Тем временем, нужно переходить уже на новый уровень качества, но существующие мультиплексы это не позволяют".

Уже после окончания дискуссионной панели агентство "РИА-Новости" попросило прокомментировать эти слова заместителя главы Минкомсвязи Алексея Волина. "Программу цифровизации нельзя считать ошибочной в силу того, что ее реализация обеспечила равным доступом к телеканалам 50 миллионов россиян", - сказал Волин. Он пояснил, что "граждане смогли радикально улучшить свое медиапотребление.

Десять лет тому назад они принимали не более трех телевизионных каналов, а сегодня они принимают 20 телевизионных каналов. И только ради этого можно было бы это делать".

Подчеркнем важность того, что критика Эрнста затронула серьезную тему. И не менее значительным было то, что он впервые рассказал о том, что планирует делать Первый канал в плане создания контента для интернета.

Константин Львович рассказал, что на Первом канале будет три типа контента. Первый - классический телевизионный контент. "Телевидение будет телевидением. Да, наверное, со стареющей аудиторией... Менее толерантная, более пожилая, более спокойная аудитория будет смотреть классическое телевидение, и контент будет выстраиваться под них", - сказал Эрнст.

Второй тип - это более радикальный контент, рассчитанный и для показа в интернете, и по телевидению. Он подразумевает "более толерантную аудиторию". Это будут проекты "иногда с насилием, более откровенным сексом", но будет делаться версия для классического телевидения за счёт монтажа.

Третий тип контента - для интернет-версии. "Версия Первого канала для интернета не будет потоковой в прямом смысле вещания. Но это будет ежедневно возобновляемая система программ", - пояснил Константин Эрнст. Он также добавил, что интернет-контент Первого канала появится, скорее всего, спустя год или два, поскольку финансовые проблемы канала не позволяют его создать так быстро, как хотелось бы.

Вячеслав Муругов, отметил, что есть два направления разговора по заданной теме: экономика и собственно контент. Спикеры рассказали об экономической стороне создания нового контента. В частности, об убыточности "Нетфликса", о том, что зачастую на стриминговых сервисах решения принимают маркетологи, и у них нет нормальных экспертов, принимающих решения при создании новых фильмов и сериалов. Эрнст заявил, что деньги из Интернета вернутся на ТВ.

Вячеслав Муругов также рассказывал о том, с какой частотой должны появляться новые проекты на стриминговых сервисах, почему платформы должны быть экосистемами, и сколько подписок на интернет-ресурсы может позволить себе сегодняшний обыватель.

Алексей Земский поговорил с собравшимися на языке цифр - он просто и доходчиво пояснил такую математику сегодняшнего телесмотрения, что ее хорошо бы озвучивать не только в вузах на телекафедрах, но и каждому у себя дома при планировании бюджетов на следующий месяц. А именно - сколько сегодня за телевидение платит каждый, и сколько еще предстоит платить. И куда конкретно идут эти деньги - получают ли их телеканалы или холдинги.

Игорь Мишин красиво сравнил ближайшее пятилетие в плане контента с карточной игрой при опущенных шторах. Он рассказал о возможностях той же МТС - когда карта покупателя - уже изначальна привязана к сервису, который, помимо прочих услуг, будет "поставлять" кино и сериалы - не у всех это есть.

Александр Акопов проанализировал кейс сериала "Екатерина. Самозванцы" - показ в Сети первой серии на три дня ранее и пять миллионов просмотров, полученных за это время.

Сколько государство выделяет на развлекательное вещание? Когда зритель бросает смотреть в Сети тот или иной проект? Победили ли мы пиратство? Почему нельзя часто делать такие сериалы, как "Домашний арест"? И, наконец, что предпримут большие телеканалы для синергии с интернетом? Вот лишь часть тем, затронутых на панельной дискуссии Конгресса НАТ, которую слушатели признали исторической: думается, высказывания спикеров должны разойтись на цитаты. В конце незапланировано выступил Руслан Тагиев - генеральный директор службы измерений Mediascope - он рассказал о том, как изменится система подсчета зрительских просмотров на телевидении и в Интернете. Насколько она будет прозрачной для каждого потребителя контента.

Обещано, что на странице в интернете Национальной Ассоциации Телевещателей появится запись видео этой дискуссии, а впереди еще день работы и выставки, и Конгресса. Кстати, на второй день работы состоится публичное выступление заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина на тему "Позиция регулятора по дальнейшему развитию цифрового ТВ в России", которое также обещает быть весьма интересным.