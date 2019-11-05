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05.11.2019 17:00
Рубрика: Легковые авто

Ford построит рамный минивэн

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autocarindia.com Фото: www.autocarindia.com
Фото: www.autocarindia.com

В 2021 году Ford выпустит рамный минивэн на базе индийского Mahindra Marazzo, сообщает издание Autocar India.

По шасси, силовым агрегатам, посадочной схеме минивэн американской марки будет полностью повторять индийского донора, отличием станет полностью оригинальный кузов с дизайном в фирменном стиле Ford.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Mahindra Morazzo начали производить в 2018 году. Среднеразмерный переднеприводный минивэн опирается на лонжеронную раму и в зависимости от комплектации бывает шести- и семиместным.

Модель оснащается 1,5-литровым турбодизелем (131 л.с., 300 Нм) и 6-скоростной механической КП. В перспективе получит 1,5-литровый бензиновый мотор и автоматическую КП. Ими также будут оснащать минивэн Ford. Продавать Ford планируют не только в Индии, но и на других развивающихся рынках.

Ford Motor Company вступил в кооперацию с индийской Mahindra & Mahindra в прошлом месяце с целью снижения затрат на разработку, производство и реализацию автомобилей для развивающихся стран. В актив новообразованного совместного предприятия американцы передали два своих завода в Индии, управлением ими займется менеджмент Mahindra & Mahindra.

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#Ford