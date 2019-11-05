Hyundai начал продавать новый бизнес-седан Grandeur

Hyundai открыл прием заказов на новый седан бизнес-класса Grandeur в республике Корея.

На первых открытых изображениях новинки обращает на себя внимание авангардный дизайн передней части, изобилующий ромбами. Из них сложена головная оптика, ими усеяна обширная фальшрадиаторная решетка. Часть из ромбов - это дневные ходовые огни. При включенном ближнем свете такая световая группа выглядит словно созвездие. Оригинально и узнаваемо.

Интерьер преображен еще больше. Тон задает обшитая кожей широкая консоль с металлической планкой от двери до двери. А также пара внушительных дисплеев - перед водителем и по центру консоли. Диагональ каждого 12,3 дюйма, производитель обещает лучшую графику в бизнес-классе. Блок климат-контроля - с собственным тачскрином и сенсорными клавишами.

Особое внимание уделено комфорту обитателей. Шуму от 19-дюймовых колес препятствуют примененные в них резонаторы. Чистоту салонного воздуха обеспечивает система очистки с анализатором и фильтром микропыли.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

На страже безопасности - система блокировки дверей при распознавании проезжающего автомобиля, камеры слепых зон, система автоторможения, обученная контролировать встречное движение при повороте с перекрестка налево.

Габаритная длина Grandeur выросла на 60 мм (до 4990 мм), ширина на 10 мм (до 1875), колесная база на 40 мм (до 2885 мм).

На выбор предложены четыре силовых агрегата. Два бензиновых двигателя - новейший 2,5- литровый семейства Smartstream с распределенно-непосредственным впрыском и 3,3- литровый V6. Также 3,0-литровый битопливный мотор с баллоном для сжиженного газа вместо запасного колеса и версия с гибридной силовой установкой. Цены стартуют от 32 млн 940 тысяч корейских вонов (от 1,8 млн рублей). Отгрузка готовых машин будет в начале 2020 года.