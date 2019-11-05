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05.11.2019 08:39
Рубрика: Легковые авто

Infiniti показал премиальный кроссовер QX55

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Пресс-служба Infiniti. Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.

Появилось официальное фото кроссовера Infiniti QX55, который выйдет на рынок в 2020 году.

Летом этого года, как напоминает Infiniti, эту модель впервые на эскизах увидели посетители "Конкурса элегантности" в Пеббл-Бич. На тизере был изображен среднеразмерный SUV с заниженной крышей в купеобразном силуэте, ставший, как понятно из наименования, новой версией модели Infiniti QX50.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Официальной информации о новинке известно пока немного. Как говорится в сообщении Infiniti, дизайн кроссовера Infiniti QX55 вдохновлен спортивной моделью Infiniti FX первого поколения, вышедшей в свет в 2003 году и ставшей, фактически, основателем класса купе-кроссоверов.

Форма задней части Infiniti QX55, судя по его фото, указывает на то, что разработчики оставили достаточно места для пассажиров заднего ряда и предусмотрели вместительное грузовое пространство. Известно также, что в основе нового купе-кроссовера лежит современная переднеприводная платформа с поперечно расположенным двигателем.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года Infiniti пополнит свою линейку пятью разными моделями. И кроссовер Infiniti QX5 - одна из этих новинок. Подробную информацию о модели японский автопроизводитель обнародует предположительно уже этой зимой. Ожидается, что новинка будет представлена в продаже и на российском рынке.

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#Infiniti