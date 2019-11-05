Каким будет возрожденный Ford Bronco

Ford впервые выкатил вживую возрожденный Bronco, пока только в виде гоночного прототипа Bronco R для ралли Baja 1000.

Презентацию Bronco R Ford устроил под Лас-Вегасом. Приурочили мероприятие к 50-летию победы на Baja 1000 автогонщика Рода Холла на оригинальном Ford Bronco в 1969 году. Новый прототип презентовала его внучка Шелби Холл. Она поведет Bronco R на гонке в этом году.

Bronco R готовили с июля непосредственно в дизайн-центре Ford, и можно с уверенностью утверждать, что облик товарных Bronco будет решен иненно в таком утилитарном ключе. Другая "пасхалка" - 2,7-литровый V6 Ecoboost с двумя турбокомпрессорами. Этот мотор предложат на товарных Bronco изначально.

Фото: Пресс-служба Ford.

Доподлинно известно, что новый Bronco будет иметь лонжеронную раму, мосты спереди и сзади, демонтируемые двери и верх, подобно Jeep Wrangler, пятидверный кузов. Противоречивы слухи о появлении трехдверного Bronco.

Как показал Ford, символизм играет важную роль в продвижении новинки, неслучайно собирать Bronco будут в Детройте. В продажу возрожденный Bronco поступит весной 2020 года.