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05.11.2019 15:00
Рубрика: Легковые авто

Каким будет возрожденный Ford Bronco

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Ford впервые выкатил вживую возрожденный Bronco, пока только в виде гоночного прототипа Bronco R для ралли Baja 1000.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Презентацию Bronco R Ford устроил под Лас-Вегасом. Приурочили мероприятие к 50-летию победы на Baja 1000 автогонщика Рода Холла на оригинальном Ford Bronco в 1969 году. Новый прототип презентовала его внучка Шелби Холл. Она поведет Bronco R на гонке в этом году.

Bronco R готовили с июля непосредственно в дизайн-центре Ford, и можно с уверенностью утверждать, что облик товарных Bronco будет решен иненно в таком утилитарном ключе. Другая "пасхалка" - 2,7-литровый V6 Ecoboost с двумя турбокомпрессорами. Этот мотор предложат на товарных Bronco изначально.

Фото: Пресс-служба Ford.

Доподлинно известно, что новый Bronco будет иметь лонжеронную раму, мосты спереди и сзади, демонтируемые двери и верх, подобно Jeep Wrangler, пятидверный кузов. Противоречивы слухи о появлении трехдверного Bronco.

Как показал Ford, символизм играет важную роль в продвижении новинки, неслучайно собирать Bronco будут в Детройте. В продажу возрожденный Bronco поступит весной 2020 года.

Фото: Пресс-служба Ford.
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#Ford