В структуре МВД России вскоре появятся специализированные подразделения, усилия которых направят на борьбу с хакерами, компьютерными взломщиками и преступниками, похищающими средства со счетов, не вламываясь в банковское хранилище, а стуча по клавишам ноутбука. 5 ноября министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев указал на то, какую угрозу несут преступления с использованием высоких технологий.

На днях МВД сообщило, что принято решение создать новые подразделения по борьбе с киберкриминалом. Появятся такие IT-отделы как в центральном аппарате МВД, так и в территориальных органах внутренних дел.

Отмечается, что решение было принято по итогам ведомственной коллегии, на которой рассматривался вопрос о противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий. Статистика последних лет фиксирует резкий рост именно таких преступлений.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, руководителям оперативных главков, Следственного департамента и управления организации дознания поручено подготовить и представить на утверждение документы, в которых будут определены организационные структуры, полномочия и функции создаваемых подразделений. После чего все эти документы будут направлены в регионы. Параллельно в структуре МВД существенно увеличится штат Бюро специальных технических мероприятий, а также численность их подразделений на региональном уровне.

Специалисты этого бюро оказывают техническую поддержку оперативникам и следователям при раскрытии преступлений.

Полеты беспилотников для наблюдения, установка жучков, телефонная прослушка и слежка с видеофиксацией по решению суда - это все делают эксперты бюро.

"До 30 декабря организационно-штатным управлением МВД России будет подготовлен ведомственный приказ по внесению изменений в штатные расписания подразделений центрального аппарата министерства. Одновременно должны быть разработаны аналогичные приказы в территориальных органах внутренних дел", - пояснила Ирина Волк.

"С развитием технического прогресса меняется мир вокруг нас. Появляются новые вызовы и угрозы. Для успешного противодействия им необходимы соответствующие меры реагирования.

Сегодня все больше преступлений совершается с использованием IT-технологий", - заявил во вторник на торжественном приеме, где чествовали 35 лучших в профессии полицейских, глава МВД России Владимир Колокольцев.