Лавров не видит возможности нормализовать обстановку в Сирии из-за США

Выстраивать долгосрочную политику по нормализации ситуации в Сирии с оглядкой на непоследовательные действия США неконструктивно и контрпродуктивно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, США заявляют об уходе из Сирии, потом заявляют о возвращении. В этой связи выстраивать долгосрочную политику о нормализации обстановки и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики весьма затруднительно. "У меня нет такого ощущения, что сегодня с Соединенными Штатами можно о чем-то договариваться", - комментирует ситуацию Сергей Лавров.

Между тем российская сторона считает, что любые действия США закрепиться в Сирии являются неприемлемыми и противоречащими международному праву. По данным сирийских СМИ, американцы сооружают две новые базы в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Ранее президент Дональд Трамп объявил, что США будут обеспечивать безопасность сирийских нефтяных месторождений от ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГ"). Однако Москва подозревает американских военных в незаконном вывозе из Сирии нефти на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц.