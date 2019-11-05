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05.11.2019 11:40
Рубрика: Легковые авто

Mazda CX-5 получила в России зимнюю спецверсию

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

Кроссовер Mazda CX-5 получил в России спецсерию Zima Edition. Эта версия реализована на базе комплектаций Supreme и Executive и предлагается по цене от 2 130 000 рублей и 2 382 000 рублей соответственно.

Как сообщает российский офис японской марки, Mazda CX-5 в серии Zima Edition разработан эксклюзивно для нашего рынка. Кроссовер имеет оборудование, предусмотренное в комплектациях Supreme и Executive, и дополнительно оснащается комплектом зимних шин, интеллектуальной системой динамического контроля с автозапуском, системой бесконтактного открывания багажника и имеет значок особой серии на кузове.

Фото: www.motor1.com
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Охранно-телематический комплекс, который используется на Mazda CX-5, управляется через приложение для мобильного телефона, помогает следить за состоянием машины и прогревать двигатель. Устройство для бесконтактного открывания двери не только облегчает доступ в багажный отсек, но и предотвращает несанкционированный доступ в багажник машины.

По статистике "Автостат Инфо", в России CX-5 остается самой продаваемой Mazda. За период первых трех кварталов 2019 года было зарегистрировано 15 796 новых кроссоверов, что на 2,7% превысило продажи модели в прошлом году.

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#Mazda