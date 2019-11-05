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Рубрика: В мире

Минюст США потребовал данные об анонимном авторе книги про Трампа

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Министерство юстиции США потребовало предоставить данные об анониме, который готовит разоблачительную книгу о президенте Дональде Трампе и его администрации. С соответствующим запросом к издателю обратился помощник генпрокурора Джозеф Хант.

Фото: Reuters
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По данным газеты The New York Times, Хант требует подтвердить документально, что аноним не подписывал соглашение о неразглашении секретных данных, а также сообщить, где и когда работал автор книги. Эта информация может быть использована, чтобы найти анонима.

В минюсте подчеркивают, что если анонимный автор действительно является высокопоставленным чиновником, как это утверждает издатель, то его книга может нарушить обязательства госслужащего перед государством о неразглашении, пишет РИА Новости.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Ранее сообщалось, что автор прошлогодней анонимной статьи в газете The New York Times о саботаже решений Трампа частью его администрации, написал и готовится выпустить в ноябре книгу об американском лидере. Как гласит анонс на сайте издательства, это будет "беспрецедентный закулисный портрет президентства Трампа от анонимного высокопоставленного сотрудника администрации".

По данным CNN, автор предпочитает скрывать свою личность, а для сохранения его анонимности были приняты серьезные меры.

В мире США Дональд Трамп
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