Минобороны начало прием работ для участия в фестивале "Медиа-АС"

Министерство обороны России объявило о начале приема работ для участия в шестом Всероссийском фестивале прессы "Медиа-АС". Поучаствовать в фестивале приглашены журналисты, чьи публикации посвящены деятельности Вооруженных Сил России.

Отмечается, что конкурс проводится в два этапа: окружной и финальный. Первый этап уже стартовал, он продлится до 10 февраля 2020 года. Одновременно в четырех военных округах и на Северном флоте компетентное жюри отберет лучшие работы, опубликованные в региональных СМИ.

Прием работ на участие в финале пройдет в период с 20 ноября 2019 года по 10 марта 2020 года.

Всероссийский фестиваль прессы проводится Минобороны РФ с целью поощрения СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, общественности и блогеров, которые занимаются освещением военной тематики.

Победители окружного этапа получают право участвовать в финальном этапе фестиваля.

Участники фестиваля, осуществляющие свою деятельность на территории Москвы, должны подать заявки в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Их лучшие работы также примут участие в финале конкурса, который пройдет в апреле следующего года.

В Минобороны пояснили, что победителями станут те, кто проникся армейским духом, глубоко и вдохновенно отразил в своих работах жизнь новой высокотехнологичной, мощной и боеспособной Армии России.

Стоит напомнить, что в разное время лауреатами фестиваля становились известные военкоры "Первого канала", ВГТРК, "НТВ", ТРК "Звезда", "RT", "Российской газеты", "Московского Комсомольца", "Комсомольской правды", сотрудники ведущих информационных агентств, сетевые журналисты, а также представители региональных газет, телеканалов и радиостанций. В прошлом году в одной из номинаций победителем стал коллектив журнала "Родина".

В 2020 году награждение победителей пройдет в номинациях:

"ЛУЧШИЕ КАДРЫ" - за лучший новостной репортаж;

"КОМАНДНЫЙ ГОЛОС" - за лучшую радиопрограмму;

"СИЛА СЛОВА" - за лучший материал в печатных СМИ;

"СТИЛЬ ЖИЗНИ" - за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию;

"ПРОЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" - за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.);

"МОЛНИЯ" - за лучшую работу в информагентстве;

"ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" - за лучшую фотоработу;

"НА ОСТРИЕ АТАКИ" - за лучший материал в региональных (местных) СМИ;

"ПРОРЫВ" - лучший дебют года;

Впервые в этом году в рамках фестиваля пройдет награждение в номинации "СОДРУЖЕСТВО" - на лучшее журналистское произведение и лучшую фотоработу, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны РФ.

Справка "РГ"

Всероссийский фестиваль прессы "Медиа-АС" впервые прошел в 2015 году по инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Ежегодно в атриуме Национального центра управления обороной РФ собираются представители СМИ со всех уголков страны для того, чтобы получить приз за вклад в освещение военной и оборонной тематики. За 5 лет в фестивале приняли участие несколько тысяч российских журналистов. Награды фестиваля получили более 70 журналистов и 10 творческих коллективов. В их числе не только центральные телеканалы и печатные издания, но и региональные средства массовой информации, которые с большим удовольствием и знанием дела погружаются в военную тематику.

Традиционно лучших военных журналистов награждает руководство военного ведомства, главные редактора центральных телеканалов, печатных изданий и информационных агентств, политики, известные спортсмены и общественные деятели.