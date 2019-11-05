Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде

В Канаде стартовала 17-я по счету Суперсерия, в которой молодежной сборной России предстоит провести серию матчей против сборных команд Главной юниорской лиги Квебека, Хоккейной лиги Онтарио и Западной хоккейной лиги. В стартовом поединке российская команда в канадском городе Сент-Джон встречалась с командой Главной юниорской лиги Квебека.

У хозяев в матче не смог принять участие травмированный Алексис Лафренье, который на драфте 2020 года имеет реальный шанс получить первый номер. Впрочем, в QMJHL есть достаточно много игроков высокого уровня.

Счет в матче в первом периоде открыли россияне. Отличился Александр Хованов. Во втором периоде канадская команда ответила на это тремя шайбами подряд. Габриэль Фортье счет сравнял, Доусон Мерсер вывел канадцев вперед, а Джейкоб Пеллетье увеличил преимущество до двух шайб. Но еще до сирены на перерыв Дмитрий Завгородний, являющийся третьим бомбардиром Главной юниорской лиги Квебека, одну шайбу отыграл.

В заключительной 20-минуте все тот же Хованов счет сравнял, а победную точку в матче поставил Завгородний. Шестого ноября эти команды встретятся во второй раз, 8 и 12 ноября россияне встретятся с командой Хоккейной лиги Онтарио, а 14 и 15 ноября пройдут встречи против Западной хоккейной лиги

За всю историю Суперсерии российская команда выигрывала ее лишь четыре раза, против 12 у канадских команд.