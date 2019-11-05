Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде

Новости

Киев объявил о готовности к прекращению транзита российского газа 07:34
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС 07:25
Вертолет с президентом Боливии совершил экстренную посадку 07:20
В Башкирии женщина и двое детей погибли при пожаре в доме 07:07
В России может появиться налоговый вычет на занятия спортом 06:51
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей 06:42
Женщина и четверо ее детей убиты в Мексике 05:57
Полиция Греции нашла в контейнере несколько десятков мигрантов 05:50
В Японии оценили ущерб сельскому хозяйству от двух тайфунов 05:46
В Приморье начали грузить на суда последних белух из "китовой тюрьмы" 05:38
Камчатку накроют волны высотой с трехэтажку 05:29
Через 40 лет после запуска Voyager 2 вышел в межзвездное пространство 05:21
ORSIS заявила о желании Еревана решить оружейный вопрос неофициально 05:15
Число пострадавших при беспорядках в Чили достигло 1659 04:48
Бывшая россиянка попала в список самых богатых женщин Финляндии 04:47
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО 04:34
В Приморье нашли мертвыми двоих детей 04:24
Посол РФ в США рассказал о фундаменте взаимопонимания двух стран 04:23
Минюст США потребовал данные об анонимном авторе книги про Трампа 03:55
Жители Сахалина и Курил смогут следить за качеством воздуха 03:55
Из-за протестов жители Ирака остались без интернета 03:52
На Камчатке истребители МиГ-31 "сбили" крылатые ракеты 03:30
В Приморье охотник выжил в схватке с тигром 03:29
В Испании предложили ввести уголовную ответственность за референдумы 03:24
На северо-востоке США разбился самолет 03:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
05.11.2019 07:18
Рубрика: Спорт

Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде

Текст: Максим Домчев
Молодежная сборная России по хоккею в первом матче Суперсерии в Канаде одержала победу над командой Главной юниорской лиги Квебека, уступая по ходу матча 1:3.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Канаде стартовала 17-я по счету Суперсерия, в которой молодежной сборной России предстоит провести серию матчей против сборных команд Главной юниорской лиги Квебека, Хоккейной лиги Онтарио и Западной хоккейной лиги. В стартовом поединке российская команда в канадском городе Сент-Джон встречалась с командой Главной юниорской лиги Квебека.

Хоккеиста "Оттавы" доставили в больницу после столкновения с соперником

У хозяев в матче не смог принять участие травмированный Алексис Лафренье, который на драфте 2020 года имеет реальный шанс получить первый номер. Впрочем, в QMJHL есть достаточно много игроков высокого уровня.

Счет в матче в первом периоде открыли россияне. Отличился Александр Хованов. Во втором периоде канадская команда ответила на это тремя шайбами подряд. Габриэль Фортье счет сравнял, Доусон Мерсер вывел канадцев вперед, а Джейкоб Пеллетье увеличил преимущество до двух шайб. Но еще до сирены на перерыв Дмитрий Завгородний, являющийся третьим бомбардиром Главной юниорской лиги Квебека, одну шайбу отыграл.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

В заключительной 20-минуте все тот же Хованов счет сравнял, а победную точку в матче поставил Завгородний. Шестого ноября эти команды встретятся во второй раз, 8 и 12 ноября россияне встретятся с командой Хоккейной лиги Онтарио, а 14 и 15 ноября пройдут встречи против Западной хоккейной лиги

За всю историю Суперсерии российская команда выигрывала ее лишь четыре раза, против 12 у канадских команд.

Спорт Хоккей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Киев объявил о готовности к прекращению транзита российского газа
В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей
Путин присвоил новые звания высокопоставленным силовикам
Радиоэлектронная война: США признали отставание от России в сфере РЭБ
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России