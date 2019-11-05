Назван самый мощный недорогой смартфон. Он стоит 22 тысячи рублей

Разработчики бенчмарка AnTuTu неожиданно опубликовали рейтинг наиболее мощных смартфонов, относящихся не к флагманскому, а к бюджетному сегменту.

Первую строчку в нем занял недавно анонсированный Honor 9X Pro с 8 Гб памяти - он показал результат почти 300 тысяч баллов. В пятерку мощнейших также вошли его младший брат Honor 9X, Honor 20S, Redmi Note 8 Pro и Realme X2.

Завершают десятку лучших смартфоны Oppo Reno 2, Redmi K20 (он же Xiaomi Mi 9T), Xiaomi Mi 9 SE, Realme Q и Vivo X27, сообщает Gizmochina.

Лидер рейтинга дешевых аппаратов пока что официально не продается на российском рынке (зато обычный Honor 9X вполне доступен), но на AliExpress его можно приобрести по цене около 22 тысяч рублей в конфигурации 8/128 Гб памяти.