У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Назван самый мощный недорогой смартфон. Он стоит 22 тысячи рублей

Текст:   Антон Благовещенский
05.11.2019,  
18:08
Фото: iStock

Разработчики бенчмарка AnTuTu неожиданно опубликовали рейтинг наиболее мощных смартфонов, относящихся не к флагманскому, а к бюджетному сегменту.

Первую строчку в нем занял недавно анонсированный Honor 9X Pro с 8 Гб памяти - он показал результат почти 300 тысяч баллов. В пятерку мощнейших также вошли его младший брат Honor 9X, Honor 20S, Redmi Note 8 Pro и Realme X2.

Завершают десятку лучших смартфоны Oppo Reno 2, Redmi K20 (он же Xiaomi Mi 9T), Xiaomi Mi 9 SE, Realme Q и Vivo X27, сообщает Gizmochina.

Лидер рейтинга дешевых аппаратов пока что официально не продается на российском рынке (зато обычный Honor 9X вполне доступен), но на AliExpress его можно приобрести по цене около 22 тысяч рублей в конфигурации 8/128 Гб памяти.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: Скриншот YouTube
Вышли два трейлера игры Terminator: Resistance. Почему все так плохо? 16:39
Еще 12 смартфонов Xiaomi получили MIUI 11. Список моделей 01.11.2019
смартфоны
Фото: Rockstar games
Red Dead Redemption 2 на ПК - когда, сколько весит и к чему готовиться 13:25
Honor
Huawei нашла способ поставить Android на новый смартфон для России 29.10.2019
Huawei выпускает Android 10 еще для восьми смартфонов. Вот их список 25.10.2019