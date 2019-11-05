NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

В последние годы Соединенные Штаты вводили много разных санкций в отношении Москвы, однако им так и не удалось перестать быть зависимыми от российских ракетных двигателей РД-180. Об этом пишет американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest.

В материале отмечается, что космос представляет особую важность для США. Однако многие американцы даже не подозревают, что ВВС страны запускают многие свои космические объекты (важные с точки зрения нацбезопасности) с помощью ракет, оснащенных российскими РД-180, пишет РИА Новости.

К 31 декабря 2022 года ВВС США по закону обязаны прекратить пользоваться РД-180. По мнению издания, конгресс мудро поступил, решив заменить их своими аналогами, чтобы избавиться от зависимости. При этом пока только идет отбор двух поставщиков ракет-носителей американской сборки. Однако не исключено, что Вашингтон может продолжить использовать российские двигатели до 2024 года и даже дольше. Тогда в закон могут ввести понятие "альтернативный носитель", если американский двигатель не будет готов к 2022 году.

Напомним, в декабре прошлого года глава SpaceX Илон Маск признал, что российский двигатель РД-180, который применяется на американской ракете-носителе Atlas, отличается великолепным конструктивным решением. Предприниматель подчеркнул, что у этого двигателя "блестящая конструкция".