Объявлены победители "Лістападзіка-2019"

Подобрать на большом экране "золотой ключик" к детской аудитории под силу не только увлеченному мастеру игрового кино, но, прежде всего, творческой личности, в характере которой, словно генетический код, навсегда сохранены сказочные фантазии личностных переживаний и откровений.

Может быть, именно поэтому победители конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2019" определились в белорусской столице 5 ноября только после продолжительных и острых дебатов. Об этом заявила председатель жюри конкурса, основательница аргентинской компании по созданию детских фильмов Animachicos Клара Суарес, передает БЕЛТА. Вместе с ней в состав жюри входили Томас Хайнеманн из ФРГ и белорусский режиссер Влада Сенькова.

Главная награда - золотой "Лістападзік" - достался фильму "Мое невероятное лето с Тесс" (Нидерланды, Германия) режиссера Стивена Ваутерлода. Спецприз жюри присужден ленте "Булбул может петь" в постановке индийского режиссера Римыа Даса.

Приз за лучшую детскую роль получила Эмили Бьерр из Канады в фильме "Колония". За лучшую работу взрослого актера в детском фильме награда присуждена Сонни ван Уттерен ("Мое невероятное лето с Тесс").

Еще накануне открытия международного кинофорума в Минске Суарес с сожалением призналась, что в "основном детские фильмы делают смешными, а детям нужно давать возможность подумать. Взрослые не всегда учитывают, что они могут мыслить, чувствовать очень глубоко и тонко. На мой взгляд, в детском кино это не всегда отражено", - отметила аргентинский кинематографист.

По ее словам, самое главное при создании фильмов для детей - учитывать восприятие юного зрителя. "Здесь нет единого подхода. Очень тяжело сделать кино для всей семьи, чтобы картина была интересна не только детям, но и взрослым. Но к этому надо стремиться", - подчеркнула председатель жюри.

Кстати, по мнению директора конкурса фильмов Игоря Сукманова, именно детское кино позволяет наладить диалог между поколениями. Свою позицию он изложил уже после объявления победителей конкурса, передает агентство. Детские ленты, по его словам, "предназначены для того, чтобы больше узнавать друг о друге. Родители узнают о тех проблемах, которые волнуют детей, а дети чуть больше узнают о том мире, в который они вступают", - полагает Сукманов.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад", как уже сообщал "СОЮЗ", проходит в белорусской столице под слоганом "К радости" в память о фильме шведского режиссера Ингмара Бергмана. В этом году на нем представлено более 150 фильмов из 50 стран.