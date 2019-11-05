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05.11.2019 17:32
Рубрика: Экономика

Теплый прием

Переход на современные системы отопления может быть отложен
Текст: Марина Трубилина
Устаревший порядок водоснабжения, когда горячая вода попадает в краны из той же трубы, что питает и батареи отопления, может еще надолго задержаться в России из-за отсутствия средств на модернизацию инженерных систем. Отсрочить переход на более современные схемы предлагает сенатор Андрей Кутепов в подготавливаемом им проекте поправок в закон "О теплоснабжении".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 2022 года в России не должны использоваться централизованные открытые системы теплоснабжения, при которых горячая вода, текущая из кранов в квартирах, выделяется из системы отопления. В 2011 году, когда поправками в закон о теплоснабжении была определена эта дата, предполагалось, что за десятилетие все сумеют перейти на закрытые системы, с разделением контуров горячего водоснабжения (с водой питьевого качества) и тепловой сети. Как пояснили "РГ" в Минэнерго России, вода в трубопроводах открытых систем не всегда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, есть риск попадания в питьевую воду опасных бактерий. Существуют у открытых систем и технологические недостатки. Это, к примеру, повышенные затраты на эксплуатацию котельных, на химводоподготовку, остывание воды в трубах в период небольшого водоразбора.

Фото: iStock
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Между тем, как отмечает Кутепов, 70% действующих в России систем - открытые, и, несмотря на приближающуюся финишную черту, на закрытую систему водоснабжения перешли не более 10 процентов участников рынка. Среди передовиков - Татарстан, где проведена модернизация систем теплоснабжения Казани и Набережных Челнов. А в Санкт-Петербурге были проведены два эксперимента по переводу домов на закрытую систему горячего водоснабжения. Один из них не удался, поскольку перевод на закрытую систему требовал согласия двух третей собственников, так как это относится к работам по капремонту.

"Основной проблемой является необходимость выполнения значительного объема дорогостоящих работ", - отмечает Кутепов. К примеру, в Санкт-Петербурге общая стоимость перехода на закрытую систему горячего водоснабжения оценивается в 100-200 миллиардов рублей. При этом качество горячей воды в Северной столице, по словам Кутепова, соответствует нормам, так что целесообразность столь серьезных затрат требует обсуждения.

В трубопроводах открытых систем есть риск попадания в воду опасных бактерий, отмечает минэнерго

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 29 закона о теплоснабжении, которые позволят и дальше применять открытые системы в городах с населением более полумиллиона человек. Предусматривается, что порядок определения сроков прекращения использования открытых систем и порядок согласования схем теплоснабжения городских округов и городских поселений органами власти регионов будет устанавливать правительство РФ.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
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Минэнерго считает необходимым ускорить работу по закрытию систем горячего водоснабжения. По мнению ведомства, для поддержки этих мероприятий целесообразно использовать средства фонда капитального ремонта, госпрограммы "Городская среда", проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг", подпрограммы "Умный город", региональных и муниципальных программ повышения энергетической эффективности.

Экономика ЖКХ Законодательная власть Совет Федерации Реформа ЖКХ
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