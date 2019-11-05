Посол РФ в США рассказал о фундаменте взаимопонимания двух стран

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что фундаментом, на котором держится взаимопонимание народов США и России, являются культура и история. По словам дипломата, тяга американской публики к российским произведениям искусства не снижается, передает РИА Новости.

Антонов отметил, что это происходит, несмотря на сложности в двухсторонних отношениях, возникшие в последнее время. Так, 2018 год он называл годом упущенных возможностей между Россией и США.

Ранее диппредставитель РФ уже говорил о том, что в американском обществе сохраняется интерес к российской культуре.