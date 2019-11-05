Резонанс

"Я прочитал "Российскую газету" про школу на Алтае"

Резонанс получила недавняя публикация в "Российской газете" о школе в алтайском селе Большая Тихая, которая больше не работает из-за отъезда учительницы. На заседании Совета при президенте по русскому языку писатель Борис Екимов поднял проблему доступности образования и кадровом кризисе в сельских школах. Он отметил, что у учителей там высокая нагрузка, сами здания школ находятся в ужасном состоянии, нет транспортной доступности. Молодые не идут туда преподавать, уезжают в города, в итоге школьники не только не могут получить необходимые знания, но и вообще иногда попасть в школу, отметил Екимов и в качестве примера привел историю, рассказанную на страницах "РГ".

"Сегодня утром я прочитал "Российскую газету" про школу на Алтае, где несколько ребятишек совсем в школу не пошли", - сказал он и вспомнил рассказ Льва Толстого "Филипок". "Филипок в школу пришел, ему шесть лет было, и все-таки учитель взял его, посадил, у него началась школа", - сказал писатель Екимов.

"Я думаю, вы согласитесь со мной, что если бы у Филипка все было хорошо, то революции 1917 года не случилось бы. Видимо, там тоже было много своих проблем", - отреагировал Путин. Кроме того, он отметил, что в советское время все было выстроено по-другому. "Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что у нас по Конституции, к сожалению, муниципальный уровень власти отделен от государства, - сказал президент. - Мы взяли на себя обязательства международные, но как-то уж больно рьяно начали их исполнять и такую норму заложили в Основной закон страны". В итоге первичный уровень здравоохранения, в том числе на селе, оказался фактически отрезанным от областного, краевого и федерального. "То же самое абсолютно и в образовании происходит. Во всяком случае, так на практике все сложилось, а там, как правило, и денег не хватает ни на то, ни на другое, ни на третье. Или, может быть, и хватает, но тратят на другие цели", - сказал он.

Президент также считает, что средний уровень оплаты труда по экономике региона может быть недостаточным для оплаты работы учителей, однако предостерег от перекосов. "Вы знаете, сколько мне стоило сил несколько лет назад, чтобы убедить всех своих коллег, что преподаватель школы должен получать среднюю зарплату по экономике региона? - обратился Путин к писателю. - Мне говорили: "Да вы что, с ума сошли? Это нельзя". Я настоял, чтобы было именно так. Может быть, и этого не достаточно, не может быть, а точно", - сказал президент. Путин подчеркнул, что "нужно, конечно, двигаться дальше, но уровень заработной платы не должен иметь перекосов". "Это абсолютная аксиома, потому что сразу же за этой категорией работников тут же последуют другие, третьи, четвертые и пятые. Это все должно быть сбалансировано", - подчеркнул президент.

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Заседание Совета при президенте РФ по русскому языку обернулось судьбоносным разговором не только о проблемах языка, но и всего образования в целом в России. В центре обсуждения оказались такие темы, как обучение на филфаках, необходимость единого корпуса словарей для СМИ и госструктур, популяризация русского языке вопреки "пещерным русофобам".

Во вторник в Кремле Владимир Путин провел первое заседание Совета по русскому языку в новом составе. Помимо ведущих российских филологов и лингвистов в него вошли представители учительского сообщества, историки русской литературы, руководители литературных музеев, писатели, издатели. В новый состав Совета вошла и заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова.

Сберегать и противостоять "пещерным русофобам"

Русский язык обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации, и на России лежит огромная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка и русской литературы, подчеркнул Путин. Особенно это актуально в связи с попытками некоторых стран "искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", пояснил президент. "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой", - заявил российский лидер.

В этих условиях Путин отметил две главные задачи, стоящие перед государством: необходимость обеспечить общий уровень грамотности граждан России и поддержка русской языковой среды за рубежом.

По мнению президента, интерес к русскому языку в мире будет возрастать по мере роста влияния самой страны. "Не будет этого, ты хоть тресни, - пусть у нас еще два-три Толстых появится и четыре Пушкина - будут переводить просто, и все. А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной - будут учить русский язык", - уверен президент. Он привел в пример те страны, с которыми у России начало возрождаться экономическое и политическое сотрудничество - там заметен реальный всплеск интереса к русскому языку. "Говорят, дайте учебники, преподавателей. Причем не только в республиках бывшего Советского Союза, но и в так называемом дальнем зарубежье. Мы уже видим, что возникает очевидный интерес", - рассказал президент.

"Мягкая сила" слова

Владимир Путин прокомментировал реплику своего советника Владимира Толстого о том, что русский язык - это мощное оружие. "Давайте не будем употреблять таких слов. В этом есть смысл - не употреблять их, потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием", - предупредил президент. "Да, это сила в известной степени, такая мягкая сила. Этого, мне кажется, вполне достаточно", - добавил он.

Проблема повышения общего уровня грамотности населения стала одной из ключевых тем обсуждения. Путин отметил необходимость повышения качества подготовки профильных педагогов образовательных организаций всех уровней. Кроме того, Путин призвал сыграть свою роль в этом процессе и СМИ. "Речь здесь как о создании и продвижении соответствующего контента, так и об уровне, состоянии, самой культуре русского языка в российской медиаотрасли, включая новое цифровое пространство", - пояснил он.

Отдельно Путин остановился на правовом обеспечении развития русского языка. Отметив важность сбалансированной и актуальной языковой политики, президент призвал внести необходимые коррективы в Федеральный закон "О государственном языке РФ", который был принят еще в 2005 году, и в Закон "О языках народов РФ", которому уже 28 лет. Он поручил межведомственной комиссии по русскому языку провести данную работу.

При этом Путин подчеркнул, что совершенствование правового поля и самих норм русского языка не должно означать "революционных" изменений и "уж тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии". Глава государства поручил начать подготовку единого корпуса словарей и справочников с нормами современного литературного языка.

"Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти - и исполнительные, и судебные, законодательные - и школы, средства массовой информации", - отметил Путин.

Филологам - больше бюджетных мест

Президент удивился тому, что при наборе групп в магистратуры мало бюджетных мест и потребовал навести порядок в этой сфере. На заседании прозвучал пример Воронежского государственного университета, где как раз такая ситуация: на филфаке шесть бюджетных мест, а группу можно сформировать только если мест как минимум 12. Глава государства не скрывал, что для него это неожиданно.

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков рассказал, что, по статистике, за счет бюджета на филфаке обучается примерно 40% абитуриентов, остальные платно или за счет работодателей. "Какие здесь работодатели по русскому языку? Что, муниципалитет будет направлять, или поселок?" - спросил президент и заметил, что не нужно основываться на "голой" статистике, нужно смотреть, "что происходит на земле, в жизни". "Нужны тогда коррективы ваших правил. Если уж вы ввели правило, согласно которому группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, значит, дайте им 12 бюджетных мест", - сказал он.

Нельзя рассчитывать, что шесть человек пойдут учиться на филолога за свой счет, ведь это не такая модная специальность. "В Воронеже никто не устроится по специальности "русский язык", потому что там нету их, и не будет - по таким правилам. Потому что у вас одно правило противоречит другому. Наведите порядок, посмотрите, что реально в жизни происходит", - обратился к министру президент.

Президент предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде

"Конечно, я понимаю, что министерство должно руководствоваться большими данными, большими цифрами, но все-таки надо смотреть, что происходит в жизни реальной", - заявил Путин. "Мы сейчас вносим изменения в эту методику", - объяснил Котюков. "Вносите изменения и потом доложите мне", - заключил президент.

Еще одна проблема, но уже в школьном образовании, на которую обратили внимание участники заседания - это то, что ученики зачастую пользуются непроверенными источниками информации, в том числе "Википедией". Путин в ответ заявил, что электронная версия Большой российской энциклопедии, в отличие от "Википедии", сможет служить источником достоверной информации. Он также поддержал идею провести экспертизу и сформировать перечень словарей, которые будут допущены к использованию в школах.