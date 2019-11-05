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05.11.2019 20:15
Рубрика: Общество

Путин предложил российским ученым заменить "Википедию"

Популярный онлайн-справочник "Википедия" может быть заменен электронным изданием Большой российской энциклопедии.

Об этом на заседании Совета по русскому языку заявил президент Владимир Путин. Таким образом он прокомментировал реплику участников встречи о том, что школьники зачастую используют недостоверные источники информации. Среди таковых была названа и "Википедия".

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"По поводу "Википедии" […]: лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде", - сказал президент, слова которого приводит ТАСС.

Он аргументировал это предложение тем, что речь идет о достоверной информации.

"В хорошей, современной, кстати говоря, форме", - добавил Путин.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Большая российская энциклопедия выходила в стране в бумажном виде в период с 2004 по 2017 год. При этом сейчас одноименное издательство уже работает над формированием общенационального интерактивного энциклопедического портала. Впрочем, ответственный редактор издательства "Большая Российская энциклопедия" Сергей Кравец ранее разъяснил "РГ", что сравнение портала с "Википедией" некорректно.

"Это два совершенно разных проекта. Один создается огромной массой авторов разного уровня компетенций и, наверное, рассчитан на массовое потребление. Другой проект создается компетентными в своих отраслях специалистами и рассчитан прежде всего на научно-образовательный сектор", - рассказал Кравец.

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