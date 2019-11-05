Можно ли написать захватывающую историю в школе и прославиться на всю страну? Приехать в Москву, познакомиться с известными писателями, получить ценный совет и подняться на главную сцену Книжного фестиваля "Красная площадь"? А через несколько лет стать нобелевским лауреатом по литературе? Думаете, автор этих строк бредит? Нет, все это возможно, если принять участие во Всероссийском конкурсе "Класс!" для школьников 8-11 классов. В этом году конкурс проводится в 20 субъектах Российской Федерации: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Саратов, Пермь, Нижний Новгород, Тула, Орел, Рязань, Тюмень, Тверь, Ростов-на-Дону, Владивосток, Хабаровск, Ставрополь, Майкоп, Волгоград, Коми, Красноярск, Краснодарский край. Прием работ уже стартовал, и теперь начинающим писателям предстоит пройти два отборочных тура: региональный и всероссийский.

Что нужно сделать, чтобы принять участие? Написать рассказ объемом до 10 тысяч знаков на одну из шести тем: "Ключ потерялся", "Вот мне и тридцать", "Мамин муж, папина жена", "День, когда все изменилось", "Прыжки в высоту" и "Третий сон седьмого айфона". Дальше - сдать рассказ классному руководителю до 29 февраля. Внутришкольные коллегии отберут лучшие работы и передадут в экспертные комитеты, которые выберут тройку лучших от каждого региона-участника. Затем рассказы будут читать и оценивать шесть членов жюри: Дмитрий Быков, Эдуард Веркин, Майя Кучерская, Ольга Славникова, Марина Степнова и Олег Швец.

Автор темы "Третий сон седьмого айфона" Марина Степнова считает, что это может быть рассказ в любой тональности: "Учитывая, что сегодняшнее поколение - это поколение гаджетов, думаю, им будет что сказать о таком "пожилом" айфоне. Порассуждать об уважении к старости, в конце концов". Ольга Славникова считает, что тема "Мамин муж, папина жена" - достаточно взрослая, и нужна зрелая личность, чтобы преподнести ее без надрыва, а наоборот, даже с некоторой долей юмора.

По итогам конкурса в Москве соберутся 60 финалистов, которых ждут мастер-классы с членами жюри и награждение на Красной площади.

По мнению заместителя руководителя Роспечати и председателя Организационного комитета конкурса Владимира Григорьева, конкурс поможет не просто выявить таланты, а будет способствовать тому, чтобы выбор профессии литератора стал естественным в нашей стране: "У нас огромное количество учителей, библиотекарей и родителей готовы участвовать в масштабных проектах. Людям в регионах просто нужен хороший стимул: "Класс!" поможет преподавателям словесности почувствовать свою значимость. Мы планируем отмечать их участие в подготовке молодых писателей как тренеров олимпийских чемпионов".

Кстати, "Класс!" связал в единую цепочку уже существующие творческие конкурсы и литературные премии: "Живая классика" для младших школьников, "Лицей" для молодых прозаиков и поэтов и "Большую книгу" для зрелых писателей.

Думаете, в начале статьи, написав, что от публикации до Нобелевской премии всего каких-то несколько лет, мы пошутили? Вот факт: Александр Солженицын опубликовал свою первую вещь, "Один день Ивана Денисовича", в 1962 году. А в 1970 году стал нобелевским лауреатом по литературе.