Планировавшего теракт в Москве мужчину отправили в СИЗО

Судом по ходатайству следствия принято решение о заключении под стражу ранее задержанного 30-летнего мужчины, намеревавшегося совершить в Москве террористический акт. Об этом сообщает Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета РФ по Москве.

Следователи столичного ГСУ возбудили и расследуют в отношении задержанного уголовное дело по части 1 статьи 30 Уголовного кодекса РФ (приготовление к совершению преступления) и части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Выходец из Киргизии, по данным следствия, приехал в Москву в сентябре. Цель его приезда - подготовка и совершение в российской столице террористического акта. "Около месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения теракта", - сообщили в СК.

Отмечается, что мужчина в ходе допроса признал свою вину. В настоящее время расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что задержанного зовут Талант Онуров. Черемушкинский райсуд столицы санкционировал арест подозреваемого на период до 1 января 2020 года.