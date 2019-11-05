В Москве за попытку подготовки теракта арестован иностранец

По ходатайству следствия Черемушкинский райсуд столицы санкционировал арест подозреваемого в подготовке террористического акта в Москве. Как уточнила пресс-секретарь суда Ирэна Козаева, судом в отношении Онурова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 января 2020 года.

В суде не уточнили детали обвинения арестованного. Известно, что он занимался созданием радикальной ячейки с далеко идущими планами, в частности подбором членов террористической ячейки с последующим их участием в подготовке и проведении теракта в столице. Установлено, что Онуров подбирал место, где можно было совершить преступление, а также активно изучал материалы по изготовлению взрывного устройства.

Только вмешательство спецслужб и задержание Онурова не позволили приверженцу радикальной идеологии, призывающей к "джихаду", довести задуманное до конца. Задержанному инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ - организованное покушение на совершение террористического акта.