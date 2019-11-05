В Большом театре прошел "Оперный бал" Елены Образцовой

В этом году выдающейся оперной певице Елене Образцовой исполнилось бы 80 лет. Памяти примадонны посвятили "Оперный бал", который прошел на сцене Большого театра в Москве.

В гала-концерте приняли участие звезды современной сцены: Мария Гулегина, Маквала Касрашвили, Ольга Бородина, Феруччо Фурланетто, Лео Нуччи, Екатерина Семенчук, Виталий Билый, Лоуренс Браунли, Франческо Демуро, Любовь Петрова, Вероника Джиоева, Юлия Лежнева, Василиса Бержанская, Нина Минасян, Михаил Пирогов, Владимир Дмитрук, артисты молодежной оперной программы Большого театра, Капелла Юрлова, БСО им. П.И. Чайковского и другие. В Петербурге завершился конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой "Оперный бал" входит в линейку событий нынешнего юбилейного года Елены Образцовой, проходящего под патронажем Фонда ее имени. В Государственном центральном музее современной истории России прошла выставка "Елена Образцова. Голос и судьба". В Филармонии Санкт-Петербурга состоялся XII Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. В большом зале консерватории прошел концерт лауреатов конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой и конкурса Operalia Пласидо Доминго и другие.