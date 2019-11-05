В Ярославской области при пожаре в котельной погиб оператор

В Рыбинске Ярославской области в результате пожара в котельной погиб один человек и четыре жилых дома остались без тепла.

По информации пресс-службы администрации Рыбинска, возгорание в котельной, расположенной в промзоне микрорайона Слип, на улице Бурлацкой, произошло около семи часов утра 5 ноября. Жертвой пожара стал 55-летний оператор котельной.

- Сейчас устанавливаются причины пожара и смерти оператора, - сообщил заместитель главы администрации Рыбинска по безопасности Алексей Старухин. - Кроме того, совместно с областным департаментом ЖКХ прорабатывается вопрос об установке на месте ЧП модульной котельной для подключения к теплоисточнику жителей четырех домов.

На данный момент известно, что пожар начался в прилегающей к котельной бытовке. В результате возгорания без отопления остались четыре малоэтажных дома.