Владелец сети "Тарас Бульба" из-за болезни не будет отбывать наказание

Новости

Путин вновь посетовал на недостатки разделения властей 18:21
Стало известно, какие украшения были в моде у неандертальцев 18:20
Fiat решил избавиться от популярной модели 18:16
Путин предостерег от перекосов в зарплатах бюджетников 18:13
Путин подпишет указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году 18:12
В Москве проходят публичные слушания по бюджету 18:11
В Петербурге вынесли приговор за разглашение гостайны 18:09
На дне Эгейского моря найдены три древних корабля 18:06
Кабмин выделил миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным семьям 17:57
Найден необычный способ бросить курить 17:55
Установлена личность владельца крупнейшего в Британии золотого клада 17:50
Ученый рассказал, как технологии ацтеков могут помочь человечеству 17:46
Зеехофер предостерег от деградации немецкое общество 17:44
Премьеры Беларуси и России рассмотрят "дорожные карты" по интеграции 19 ноября 17:39
На Кубань после похолодания вернулось бабье лето 17:39
В Праге в магазинах обнаружили маски Гитлера 17:39
На Кубани мужчину будут судить за гибель внука под колесами поезда 17:17
Мартин Скорсезе подробно объяснил, за что не любит кинокомиксы 17:13
Госдума призвала ООН повлиять на политику США в отношении Кубы 17:03
Ford построит рамный минивэн 17:00
В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды 16:49
Андрей Келин назначен послом России в Великобритании 16:48
По уральскому городу вновь прогулялся медведь 16:47
ПФР упростил получение социальных услуг 16:46
Охранник стадиона "Самара-Арена" скончался после матча 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Работу разведки показали на видео
Работу разведки показали на видео
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
05.11.2019 17:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Владелец сети "Тарас Бульба" из-за болезни не будет отбывать наказание

Текст: Иван Петров
Преображенский районный суд г. Москвы освободил от дальнейшего отбывания наказания заключенного Юрия Белойвана - основателя и владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба". Ранее его признали виновным по уголовному делу о неуплате налогов. Как говорится в материалах на сайте Мосгорсуда, решение об освобождении заключенного принято 1 ноября судьей Чайковской "в связи с болезнью осужденного в соответствии со статьей 81 Уголовного кодекса РФ и пунктом 6 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса РФ".
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Юрия Белойвана в июле текущего года Басманный районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима. Его признали виновным в неуплате налогов на сумму 650 млн рублей. В октябре срок наказания кассационной инстанцией был снижен до одного года и девяти месяцев лишения свободы. В ходе судебных заседаний защита осужденного не раз заявляла о его тяжелой болезни.

Дело возбудили еще летом 2017 года.

СК РФ возбудил дело в отношении сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба"
Основатель "Корчмы Тарас Бульба" получил 2 года колонии за неуплату налогов

По данным следствия, в период с января 2011 года по март 2014 года Юрий Бейлован, являясь фактическим руководителем восьми юридических лиц, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", неправомерно и намеренно не отразил в налоговых декларациях действительные суммы доходов сети ресторанов, таким образом занизив облагаемую налогами базу. Сумма неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость, по подсчетам следователей, составила свыше 650 миллионов рублей.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
КС РФ разрешил смягчение наказания по статье за неуплату налогов

Сообщалось, что обвиняемый ввел практику отказа от оплаты счетов банковскими картами, при которой не пробивались кассовые чеки, чтобы снизить размер ежедневной выручки. В материалах расследования говорилось, что Белойван привлек так называемых "ночных кассиров", которые по ночам посредством применения специального программного обеспечения удаляли из памяти кассовых аппаратов сведения о наиболее дорогостоящих заказах за день. После этого они фиксировали в памяти системы заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

В ходе рассмотрения дела Белойван признал свою вину. Он надеялся добиться наказания, не связанного с лишением свободы, и утверждал, что погасит все задолженности. В Следственном комитете рассказывали о подготовке мирового соглашения между Белойваном и ФНС, по которому он в течение трех лет уплатит в бюджет недоимку по налогам, а также пени и штрафы на общую сумму более 1 млрд рублей.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о неизменности позиции Кремля по транзиту газа
Андрей Келин назначен послом России в Великобритании
Лавров не нашел скрытых замыслов в соглашениях с Турцией по Сирии
Для смартфонов вводят обязательный российский софт
Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке