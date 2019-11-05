Владелец сети "Тарас Бульба" из-за болезни не будет отбывать наказание

Юрия Белойвана в июле текущего года Басманный районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима. Его признали виновным в неуплате налогов на сумму 650 млн рублей. В октябре срок наказания кассационной инстанцией был снижен до одного года и девяти месяцев лишения свободы. В ходе судебных заседаний защита осужденного не раз заявляла о его тяжелой болезни.

Дело возбудили еще летом 2017 года.

По данным следствия, в период с января 2011 года по март 2014 года Юрий Бейлован, являясь фактическим руководителем восьми юридических лиц, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", неправомерно и намеренно не отразил в налоговых декларациях действительные суммы доходов сети ресторанов, таким образом занизив облагаемую налогами базу. Сумма неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость, по подсчетам следователей, составила свыше 650 миллионов рублей.

Сообщалось, что обвиняемый ввел практику отказа от оплаты счетов банковскими картами, при которой не пробивались кассовые чеки, чтобы снизить размер ежедневной выручки. В материалах расследования говорилось, что Белойван привлек так называемых "ночных кассиров", которые по ночам посредством применения специального программного обеспечения удаляли из памяти кассовых аппаратов сведения о наиболее дорогостоящих заказах за день. После этого они фиксировали в памяти системы заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

В ходе рассмотрения дела Белойван признал свою вину. Он надеялся добиться наказания, не связанного с лишением свободы, и утверждал, что погасит все задолженности. В Следственном комитете рассказывали о подготовке мирового соглашения между Белойваном и ФНС, по которому он в течение трех лет уплатит в бюджет недоимку по налогам, а также пени и штрафы на общую сумму более 1 млрд рублей.