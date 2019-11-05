"Российская газета" публикует два закона, которые упраздняют в общей сложности четыре небольших районных суда.

Так совпало, что эти законы были подписаны президентом России в один и тот же день с указом о назначении большой группы судей. Несколько сотен людей в мантии либо впервые получили статус, либо назначены с повышением.

Например, заместителем председателя Четвертого кассационного суда общей юрисдикции назначен Яков Волков. Суд находится в Краснодаре и был создан в рамках проходящей судебной реформы.

Отдельные кассационные суды рассматривают жалобы на уже вступившие в силу решения. В юридическом сообществе большие ожидания от данных новаций. Плюс новых судов в том, что они не привязаны к одному региону, к ним будут стекаться дела из нескольких областей.

К тому же по новой схеме любое дело, переходя в новую инстанцию, будет обязательно переезжать в новый суд. По старым правилам несколько инстанций, допустим, апелляция и кассация, могли оказаться под крышей одного суда. Да, составы судов были разные, но ведь коллектив суда один, судьи разных инстанций вместе ходили в столовую, общались, дружили. Час назад ты пил чай с человеком и обсуждал рыбалку, а теперь должен пересматривать принятое им решение. У многих ли хватит профессионального закала, чтобы остаться объективным в такой ситуации?

В целом несколько десятков судей стали либо зампредами региональных судов, либо председателями или зампредами районных судов. Немало назначений и в арбитражных судах.

Однако есть и другие новости: четыре районных суда исчезли с судебной карты. Соответствующие законы можно увидеть в данном номере "Российской газеты".

В частности, в Хабаровском крае будут упразднены Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районные суды, а сами районы переданы в юрисдикцию Николаевского-на-Амуре городского суда.

Это тоже часть судебной реформы: по всей стране сокращаются малосоставные районные суды. Малосоставные, то есть те, где по штату числится один-два судьи. В Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районе как раз работало по одному судье. Единственный судья при этом был и председателем своего суда.

Отсюда возникала масса проблем - и правовых, и технических. Что делать, если судья заболел или уехал в отпуск? Кроме того, дела по некоторым статьям УК необходимо рассматривать коллегией из трех судей. В некоторых случаях сам обвиняемый может попросить, чтобы его дело рассмотрела коллегия из трех судей, и ему не вправе отказать. Такое правило предусмотрено, например, если человек обвиняется в убийстве двух и более лиц.

Но просить коллегию из трех судей в Аяно-Майском суде было бесполезно. Да и с судом присяжных возникают загвоздки: в малочисленной местности трудно сформировать коллегию присяжных.

Упразднены четыре небольших районных суда. Но доступность правосудия не должна пострадать: в районах откроются судебные присутствия

Еще одна юридическая проблема: как быть, если вышестоящая инстанция отменила принятое районным судом решение и предписала вновь рассмотреть дело другим составом суда. Но другого судьи там просто нет.

Поэтому в рамках судебной реформы проходит оптимизация, небольшие суды сокращаются, их штаты передаются в суды соседних районов. Но - и это принципиально важный момент - доступность правосудия не должна страдать.

В тех районах, где суды упразднены, будут действовать судебные присутствия. Это своего рода филиалы судов, чья юрисдикция распространилась на данные районы. По такой схеме проведена оптимизация и в Хабаровском крае, и в Пермском, где тоже упразднены два суда.