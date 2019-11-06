Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. N 350-ФЗ "Об упразднении Аяно-Майского районного суда Хабаровского края и Тугуро-Чумиканского районного суда Хабаровского края и образовании постоянных судебных присутствий в составе Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края"

Принят Государственной Думой 16 октября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 октября 2019 года

Статья 1

В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3, 32 и 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":

1) упразднить Аяно-Майский районный суд Хабаровского края и Тугуро-Чумиканский районный суд Хабаровского края, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края;

2) установить, что юрисдикция Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края распространяется на территории Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Николаевского районов Хабаровского края в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона;

3) образовать в составе Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края:

постоянное судебное присутствие в селе Аян Аяно-Майского района Хабаровского края;

постоянное судебное присутствие в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края;

4) Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона;

5) финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 - 3 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 1 - 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин