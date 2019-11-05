В Башкирии завели дело по факту гибели при пожаре женщины с детьми

Региональный следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели при пожаре женщины с двумя детьми. Дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Следствие установило, что пожар произошел в ночь с 4 на 5 ноября в частном жилом доме в селе Верхние Татышлы. В нем погибли 29-летняя женщина и двое ее детей двух и восьми лет. Трое мужчин получили ожоги разной степени и сейчас находятся в больнице.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа - это следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России и сотрудники полиции, а также эксперт и дознаватель МЧС. По результатам осмотра назначат ряд экспертных исследований, которые помогут установить причины смерти погибших. Идет опрос очевидцев.