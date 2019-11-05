Иск на 100 триллионов рублей был подан из-за блокировки в "Одноклассниках"

Рекордный иск о компенсации морального вреда на сумму в 100 триллионов был подан в Оренбуржье из-за блокировки в социальной сети "Одноклассники". Первомайский районный суд области отказал истцу.

Как сообщило ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя регионального Управления Роскомнадзора Наталью Каплину, постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, порочащей деловую репутацию, честь и достоинство гражданина поступило в ведомство 11 марта 2019 года.

- На основании Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" оно было исполнено. Речь идет о странице пользователя в социальной сети "Одноклассники", - уточнила Наталья Каплина.

В ответ пользователь обратился в суд. В Первомайском райсуде пояснили, что иск о возмещении морального вреда на сумму 100 триллионов рублей подал житель Оренбургской области. Компенсацию истец просил взыскать с ООО "Мейл.Ру", областного Управления федеральной службы судебных приставов и Роскомнадзора по региону.

Процесс проходил по видеоконференцсвязи. В итоге 14 октября текущего года суд отказал в удовлетворении иска.

Ранее Федеральная служба судебных приставов России назвала 100-триллионный иск о компенсации морального вреда рекордным. Эта сумма превышает пять годовых бюджетов РФ.