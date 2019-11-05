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05.11.2019 17:19
Проект: В регионах

Омские спортшколы переформатируют в соответствии с федеральными стандартами

С 1 января 2020 года все муниципальные спортивные школы начнут работу в новом статусе. Задачей стартовавшей реформы является формирование единой системы подготовки спортивного резерва. Внедрять ее в Омске будут поэтапно.
Фото: Администрация Омска Фото: Администрация Омска
Фото: Администрация Омска

- В настоящий момент основным видом деятельности спортивных школ является реализация дополнительных общеобразовательных программ.  Однако с 1 января 2020 года в соответствии с приказом Министерства спорта России (№ 999 от 30 октября 2015 года)  все они станут еще и учреждениями спортивной подготовки, - пояснил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Алексей Фадин. - Спортивные ведомства сделали все возможное, чтобы сохранить кружковую деятельность и обеспечить подготовку олимпийского резерва.

Сама система спортивной подготовки как существовала, так и продолжит существовать, в том числе для тех, кто занимается спортом исключительно для оздоровления. С переходом на новые требования учебно-тренировочный процесс в спортивных школах продолжится в соответствии с утвержденным планом.

Однако к 1 января 2020 года должны быть расширены возможности для качественной профессиональной подготовки спортсменов на базе указанных учреждений. Эта работа ведется и сейчас, но ее необходимо расширить и скорректировать в соответствии с новыми федеральными стандартами.

В рамках этого также необходимо подготовить необходимую документацию, так как с новыми функциями меняется и статус учреждений. С указанной даты все муниципальные спортивные школы будут называться либо "Бюджетное учреждение города Омска "Спортивная школа" либо "Бюджетное учреждение города Омска "Спортивная школа олимпийского резерва".

В настоящий момент министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области совместно с департаментом разработало соответствующую дорожную карту. В частности, в документе предусмотрено поэтапное доведение необходимого уровня финансирования к 2030 году.

Важно, что, перейдя на новые стандарты, городские спортивные школы смогут получать ежегодную поддержку из федерального бюджета. По словам руководителя департамента, зарплата тренеров в 2020 году не изменится.

Справка

Сегодня в Омске работает 26 учреждений дополнительного образования спортивной направленности, из них 9 детско-юношеских спортивных школ и 17 специализированных детско-юношеских школ спортивного резерва. В них на 75 отделениях по 53 видам спорта занимаются около 17 тысяч юных омичей.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации города Омска

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