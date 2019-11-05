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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Напали из-за денег?

Арестованы подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)
Киселевский городской суд арестовал на время следствия еще одного подозреваемого в нападении на коттедж экс-мэра угольного моногорода Сергея Лаврентьева. Его подельнику аналогичная мера пресечения была избрана накануне.

Обоих фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего главы Киселевска - 49-летнего и 35-летнего жителей города Белово - по ходатайству следствия заключили под стражу до начала января 2020 года. Силовики задержали их в понедельник по месту жительства.

Фото: Youtube.com
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Кровавая драма в загородном поселке Верх-Чумыш разыгралась около полуночи 31 октября. Бывший мэр вышел на улицу, когда его жена заметила на приусадебном участке, окруженном высоким кирпичным забором, двоих незнакомцев в камуфляже и с фонариками. Одного - Марата Гарипова, мастера спорта по вольной борьбе, руководившего беловской группой спасателей областного Агентства по защите населения и территории, - Лаврентьев застрелил из охотничьего ружья. Другой успел скрыться. Оба арестованных, в отличие от Гарипова, раньше судимостей не имели. По неофициальным сведениям, один из них служил в ВДВ и, как и Гарипов, имеет отношение к единоборствам.

Следствие в качестве приоритетной версии по-прежнему рассматривает разбойное нападение. По предварительным данным полиции, налетчики имели цель похитить у бывшего главы города деньги и драгоценности. Однако не исключается, что убийство могло быть заказным, связанным с бизнес-интересами.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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