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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Данилу отстояли

Уголовное дело в отношении томского подростка, защищавшего сбитую собаку, закрыто
Текст: Наталья Граф (Томск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)
Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении томского подростка Данилы Сафронова, ударившего кулаком по капоту джипа после того, как водитель машины задавил его трехмесячную лайку Берту. За 17-летнего парня переживала вся страна.
Анна Кузнецова и глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев подарили Даниле щенка овчарки. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова и глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев подарили Даниле щенка овчарки. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка
Анна Кузнецова и глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев подарили Даниле щенка овчарки. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка

…Резонансная история произошла в Томске в июне этого года. Девятиклассник Данила Сафронов взял с собой на прогулку трехмесячного щенка. Лайка Берта была его любимицей - долгожданным подарком от родителей. Она бегала возле гаражей без поводка и угодила под колеса джипа Nissan Terrano, водитель собаку попросту не заметил.

Фото: ГУ МЧС России по Еврейской автономной области
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В отчаянии мальчик ударил кулаком по капоту машины, сбившей Берту. По словам его родителей, он находился в состоянии шока и просто хотел, чтобы водитель съехал с умирающего щенка. Но спасти собаку не удалось - она умерла на глазах хозяина.

После этого водитель джипа с места происшествия уехал и вернулся только после того, как к гаражам прибыли сотрудники ДПС. По словам Данилы, люди в форме заявили, что водитель ни в чем не виноват, так как Берта гуляла без поводка и намордника.

А уже через несколько дней подростка вызвали на допрос. Хозяин авто обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь ребенка к ответственности - за вмятину на его машине. И Данила превратился из потерпевшего в подозреваемого. Подростка обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ - "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба".

Родители мальчика пытались решить дело мирным путем. Но хозяин машины был непреклонен. Обиделся. И Даниле грозило реальное лишение свободы - уголовное дело было передано в суд.

Фото: из личного архива
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Такой поворот дела поразил многих россиян. Возмущенные преследованием убитого горем Данилы интернет-пользователи составили петицию с просьбой освободить его от ответственности. На его защиту встала и Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

- У мальчика и так трагедия, еще и это уголовное преследование. На одной чаше весов - капот автомобиля, на другой - боль от потери любимого животного и угроза лишения свободы, - заявила Кузнецова. - Страшно себе представить, что переживает ребенок и какое понятие о справедливости он вынесет из этой истории. У меня вызывает возмущение сам факт доведения дела до суда, тем более в такой жесткой форме.

В результате уголовное дело вернули из суда, а ход расследования взяли под контроль СКР и прокуратура.

Чтобы поддержать Данилу, Анна Кузнецова и глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев подарили подростку щенка немецкой овчарки.

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