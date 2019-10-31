В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка

В Томске прекращено уголовное дело в отношении подростка, ударившего кулаком по машине, сбившей его собаку.

- Установлено, что для автовладельца данный ущерб является незначительным, - сообщает Следственный комитет РФ. - В связи с этим уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Отмечается, что стоимость ремонта поврежденного автомобиля составила 14 тысяч рублей.

Напомним, история 17-летнего подростка из Томска поразила многих россиян. Школьника обвинили в том, что он повредил капот машины, сбившей его собаку. Летом девятиклассник взял с собой на прогулку трехмесячную лайку Берту. Щенок бегал возле гаражей без поводка и угодил под колеса джипа Nissan - водитель его не заметил. В отчаянии мальчик ударил по капоту машины.

А уже через несколько дней подростка вызвали на допрос. Из потерпевшего он превратился в подозреваемого. В отношении школьника возбудили уголовное дело. В томской полиции заявили, что владельцу автомобиля был причинен значительный материальный ущерб. После расследования дело передали в суд.

Возмущенные интернет-пользователи составили петицию с просьбой освободить подростка от ответственности. На защиту подростка встала уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова. Благодаря общественному резонансу в деле школьника обозначился новый поворот. Расследование взяли под контроль Следственный комитет и прокуратура.