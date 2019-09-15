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15.09.2019 21:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Капот дороже

СК вернул из суда дело томского подростка, защищавшего своего щенка
Текст: Наталья Граф (Томск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(7964)
В Томске благодаря общественному резонансу обозначился новый поворот в деле подростка, которого отдали под суд за удар по машине, сбившей его щенка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным детально разобраться в сложившейся ситуации и проверить доводы владельца транспортного средства о значительности причиненного ему ущерба.

- Владелец автомобиля, не принимая во внимание морально-психологическое состояние подростка и обстоятельства, побудившие несовершеннолетнего допустить такие действия, заявил о значительном повреждении его имущества в правоохранительные органы, - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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Напомним, на прошлой неделе в Томске стартовал судебный процесс по уголовному делу в отношении 16-летнего школьника. Данилу Сафронова обвинили в том, что он повредил капот машины, сбившей его собаку.

Девятиклассник Данила взял с собой на прогулку трехмесячного щенка. Лайка Берта была его любимицей - долгожданным подарком от родителей. Щенок бегал возле гаражей без поводка и угодил под колеса джипа Nissan - водитель его не заметил.

- Мой сын в отчаянии ударил по капоту машины, сбившей Берту, - рассказал отец ребенка Евгений Сафронов. - Спасти собаку не удалось - она все-таки умерла. На глазах Данилы.

Школьник повредил капот машины, сбившей его собаку. И из потерпевшего сразу стал обвиняемым

Водитель джипа с места происшествия уехал и вернулся только после того, как к гаражам прибыли сотрудники ДПС. А уже через несколько дней подростка вызвали на допрос. И Данила превратился из потерпевшего в подозреваемого. Подростка обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ - "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба".

- Владельцу автомобиля был причинен значительный материальный ущерб в размере 14 тысяч рублей, - сообщили "РГ" в УМВД России по Томской области.

Родители мальчика говорят, что пытались договориться с водителем решить дело мирным путем - не получилось. Теперь Даниле грозит штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы сроком на два года.

Анна Кузнецова навестила прооперированную девочку из Ингушетии

Возмущенные интернет-пользователи составили петицию с просьбой освободить его от ответственности. Ее подписали уже более 200 тысяч человек. На защиту Данилы встала и Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, обратившаяся в прокуратуру с просьбой о прекращении уголовного преследования подростка.

- У мальчика и так трагедия, еще и это уголовное преследование... На одной чаше весов - капот автомобиля, на другой - боль от потери любимого животного и угроза крупного штрафа или лишения свободы, - заявила Кузнецова. - Страшно себе представить, что переживает ребенок и какое впечатление у него останется в будущем о работе некоторых уполномоченных ведомств региона, какое понятие о справедливости он вынесет из этой истории. У меня вызывает возмущение сам факт доведения дела до суда, тем более в такой жесткой форме.

Омбудсмен также попросила рассмотреть возможность привлечения к ответственности водителя автомобиля за причиненный Даниле ущерб в связи с гибелью Берты. По данным "РГ", прокуратура в этом уголовном деле уже обнаружила нарушения.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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