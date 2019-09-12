Бастрыкин поручил разобраться в деле подростка, защищавшего сбитого щенка

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям тщательно разобраться в резонансной ситуации с уголовным делом 16-летнего подростка из Томской области, который ударил по капоту машины, сбившей его собаку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в июне томская полиция возбудила уголовное дело в отношении 16-летнего юноши. Парень выгуливал трехмесячного щенка на одной из улиц Томска. Лайка Берта бегала возле гаражей без поводка и угодила под колеса Nissan, водитель которого не заметил щенка. В отчаянии школьник ударил по капоту машины. Как уточнил позже отец ребенка, мальчик хотел, чтобы машина съехала с умирающего животного. Щенок погиб, а водитель написал заявление в полицию за вмятину на капоте. В отношении 16-летнего школьника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Как уточнили "РГ" в пресс-службе МВД по области, владельцу был причинен значительный материальный ущерб в размере 14 тысяч рублей.

Попытки родственников мальчика договориться с заявителем не принесли результата. Несколько дней назад уголовное дело было передано в суд на рассмотрение. Юноше грозит штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на два года.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи Сети составили петицию с просьбой освободить подростка от ответственности. За два дня ее подписали более 150 тысяч человек. На сторону школьника встала также Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она обратилась в прокуратуру с просьбой прекратить уголовное преследование мальчика. Кузнецова выразила возмущение сложившейся ситуацией, где на одной чаше весов - капот автомобиля, а на другой - боль от потери любимца и угроза уголовного наказания.

- Страшно себе представить, что переживает ребенок, и какое впечатление у него останется в будущем о работе некоторых уполномоченных ведомств региона, какое понятие о справедливости он вынесет из этой истории. У меня вызывает возмущение сам факт доведения дела до суда, тем более в такой жесткой форме, - подчеркнула Анна Кузнецова.

Из-за резонанса в ситуацию вмешался Следственный комитет по Томской области. Кроме того, в ходе заседания были выявлены нарушения при составлении обвинительного акта. Прокуратура ходатайствовала о его возвращении. Дело было возвращено из суда, а следственные органы запросили его у прокуратуры для дополнительного расследования. Как уточнили в пресс-службе ведомства, сейчас решается вопрос о передаче материалов дела из МВД в органы областного СК РФ.

В ведомстве отметили, что при подаче заявления владелец автомобиля не учел морально-психологическое состояние подростка, а также обстоятельства, побудившие его ударить по машине. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно разобраться в ситуации, а также проверить доводы хозяина машины о значительности причиненного ущерба. Ход расследования взят под контроль центральным аппаратом ведомства.