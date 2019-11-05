Песков назвал резонансным убийство Эльджаркиевых

Президенту доложили об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата-врача Первой Градской Ахмеда Эльджаркиева.

Братьев застрелили в Москве на улице Академика Анохина в субботу вечером. Преступнику удалось скрыться, его автомобиль нашли на юго-западе столицы.

"Безусловно, президенту докладывалось об этом убийстве", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Давать оценки следствию по истечению нескольких дней абсолютно неверно", - ответил он на вопрос, удовлетворен ли расследованием Владимир Путин.

"Безусловно, дело резонансное, под контролем главы Следственного комитета, идет работа, нужно дождаться ее результата", - продолжил представитель Кремля.

"Безусловно, исполнители и, если таковые имеются, заказчики этого убийства должны быть найдены", - заключил Песков.