Во вторник Следственный комитет сообщил, что в Ненецком автономном округе подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве ребенка в детском саду.

Это дикое преступление уже несколько дней не сходит с официальных лент новостей Следственного комитета. Вчера ведомство Александра Бастрыкина объявило, что 36-летнему неработающему жителю города Нарьян-Мара следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ - "убийство малолетнего".

По версии следствия, 31 октября 2019 года безработный мужчина подошел к центральному входу в детский сад, который официально именовался "Центр развития ребенка - детский сад "Сказка". Дверь детского учреждения, как и положено, была закрыта.

Пришедший позвонил в домофон. Работник охранной фирмы "Святогоръ" дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из маленьких воспитанников.

Мужчина спокойно поднялся на второй этаж и прошел в спальную группу, где во время тихого часа отдыхали дети. Странный визит воспитатели детского сада заметили. Одна из воспитательниц попыталась преградить незнакомцу дорогу в детскую спальню, но тот ее оттолкнул и подошел к одной из кроватей.

Второй воспитатель побежала звать на помощь, няня группы привела охранника, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала "тревожную кнопку". Но было уже поздно.

Суд отправил обвиняемого в убийстве ребенка и охранника детского сада под стражу

К этому моменту мужчина уже ударил ножом в шею 6-летнего мальчика. Ребенок скончался.

В Следственном комитете уточнили, что этого нелюдя смогли скрутить прямо на месте преступления воспитатели и охранник. Они-то и удерживали убийцу ребенка до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.

Оперативно задержанного допросили. Тот от содеянного не отказывался. Более того, уже оказавшись в качестве обвиняемого, мужчина признал свою вину, якобы даже раскаялся в содеянном.

Со слов убийцы, сказанных следователю, получается, что накануне этих страшных событий он употреблял спиртные напитки.

Сейчас обвиняемому следствие назначило стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Так положено, если совершается такое безумное преступление, проверить, все ли в порядке с психикой убийцы.

Кроме этого, предъявлено обвинение сотруднику частного охранного предприятия, пустившего без вопросов убийцу в садик. Охранника обвинили по статье 238 Уголовного кодекса РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека". Охранник свою вину признал, правда, частично.

Суд удовлетворил ходатайство следователя - обвиняемого в убийстве ребенка и охранника детского сада взяли под стражу.

В СК заявили, что еще возбуждено уголовное дело по статье о халатности, "повлекшей смерть", на должностных лиц "Центра развития ребенка - детский сад "Сказка", "не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении".