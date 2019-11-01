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01.11.2019 13:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нарьян-Маре задержали охранника детсада, где погиб ребенок

Текст: Марина Ледяева (Ненецкий АО)

В Нарьян-Маре правоохранительные органы задержали сотрудника охранного предприятия "Святогоръ", которое оказывало услуги детскому саду "Сказка", где 31 октября пьяный преступник убил ребенка.

Стали известны действия воспитателей при нападении на детсад в НАО

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Архангельской области и НАО, во время тихого часа охранник беспрепятственно впустил в здание детского учреждения вооруженного человека в состоянии опьянения. Входная дверь была закрыта на электронный замок, преступник позвонил в домофон, и охранник, находившийся в своем помещении, дистанционно открыл ему дверь.

Сотрудник предприятия пояснил, что он принял посетителя за родителя, которому надо было забрать ребенка в тихий час. Охранник подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности детей до шести лет, повлекших по неосторожности смерть ребенка.

Трагедия в детском саду "Сказка" произошла днем 31 декабря: преступник ворвался в группу, где дети лежали в кроватях, и убил шестилетнего мальчика ножом. Воспитатели не смогли ему помешать. Мужчина страдает хроническим алкоголизмом, убить ребенка, согласно словам подозреваемого, его заставили некие силы.

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