В Петербурге пройдет премьера сочинения Эдуарда Артемьева

Композитор Эдуард Артемьев 12 ноября представит в Петербурге премьеру своего сочинения "Девять шагов к Преображению", работа над произведением заняла у мастера более 30 лет.

Концерт пройдет в Большом зале Петербургской филармонии. Мировая премьера произведения состоялась осенью прошлого года в Москве.

Сочинение исполняется солистами, симфоническим оркестром, хором и рок-группой.

В пресс-службе Петербургской филармонии отмечают, что произведение было создано специально для Московского государственного академического камерного хора. Коллектив приедет в Петербург чтобы участвовать в исполнении произведения, вместе с ним на сцену выйдут Академический симфонический оркестр филармонии, Детский хор Филармонического общества Санкт-Петербурга, Камерный хор "Fortis", сопрано Ольга Шуршина, тенор Иван Ожогин, органист Юрий Семёнов.

Первое исполнение партитуры в Петербурге состоится под управлением Сергея Скрипки, художественного руководителя и главного дирижера Российского государственного оркестра кинематографии, осуществившего мировую премьеру сочинения год назад. Также на концерте прозвучит музыка Эдуарда Артемьева, написанная для кинофильмов "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник", "12". Композитор станет специальным гостем вечера, уточняют в пресс-службе филармонии.

Стоит отметить, что произведения современных композиторов довольно часто звучат в филармонии. Здесь даже создали целый проект "Концерт во фраках и джинсах" и разработали для него единый абонемент.