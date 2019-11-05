Новости

Аудиторская палата создана в Беларуси 21:19
Skoda выпустила бюджетный купе-кроссовер Kamiq GT 21:15
Аксенов назначил председателя Госкомнаца Крыма 21:15
Путин указал навести порядок с бюджетными местами в магистратурах 20:46
Путин сравнил главу стройотрядов с Брежневым 20:44
В Адыгее пропавшая школьница найдена мертвой 20:42
Найдена машина убийцы майора Эльджаркиева 20:35
В Беларуси разрабатывают План обороны до 2024 года 20:34
Маргарита Грачева выиграла турнир киборгов 20:28
В Москве ребенок умер после визита к стоматологу 20:18
На Крите найдены руины некогда процветавшего города 19:42
Украину признали одной из самых опасных для журналистов стран 19:04
Toyota начала продажи кроссовера за 1 млн рублей 19:01
Путин вновь посетовал на недостатки разделения властей 18:21
Стало известно, какие украшения были в моде у неандертальцев 18:20
Fiat решил избавиться от популярной модели 18:16
Путин предостерег от перекосов в зарплатах бюджетников 18:13
Путин подпишет указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году 18:12
Проект бюджета Москвы прошел процедуру публичных слушаний 18:11
В Петербурге вынесли приговор за разглашение гостайны 18:09
На дне Эгейского моря найдены три древних корабля 18:06
Кабмин выделил миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным семьям 17:57
Найден необычный способ бросить курить 17:55
Установлена личность владельца крупнейшего в Британии золотого клада 17:50
Ученый рассказал, как технологии ацтеков могут помочь человечеству 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Работу разведки показали на видео
Работу разведки показали на видео
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
05.11.2019 21:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов назначил председателя Госкомнаца Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Альберт Кангиев. Фото: Телерадиокомпания "Миллет" Альберт Кангиев. Фото: Телерадиокомпания "Миллет"
Альберт Кангиев. Фото: Телерадиокомпания "Миллет"

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил председателем Государственного комитета по делам национальностей Альберта Кангиева. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства республики. 

Крымские татары перечислили успехи в составе России

До назначения Кангиев занимал должность заместителя генерального директора строительной компании "Индустрия развития".

В конце октября Аксенов уволил с должности главы Госкомнаца Ленура Абдураманова в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Он возглавлял комитет с октября 2017 года.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Сергей Аксенов назвал залог процветания Крыма

До этого с апреля 2014 года комиетом руководил Заур Смирнов, подавший в отставку по требованию Аксенова, который назвал его работу неэффективной, а проводимые Государственным комитетом мероприятия формальными.

Напомним, в середине октября Госкомитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан был переименован в Госкомитет по делам национальностей. Переименование должно завершиться до 10 декабря 2019 года.

Справка "РГ"

Альберт Кангиев родился 3 апреля 1963 года в Калининском районе Ташкентской области Узбекской ССР. В 1985 году окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт по специальности инженер-строитель, в 2002 году - Одесский филиал Украинской Академии государственного управления при президенте Украины по специальности госуправление. В 1985-1990 годы работал в Узбекистане в строительных компаниях. В начале 1990-х переехал в Крым, работал директором военного совхоза "Гурзуфский" Белогорского района. С 1998 по 2005-й - на руководящих должностях Белогорской районной госадминистрации. С сентября 2005 по июнь 2006-го - министр промполитики, транспорта, связи и ТЭК Крыма. С ноября 2010 года по 2014-й - городской голова Белогорска.

Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин указал навести порядок с бюджетными местами в магистратурах
Песков заявил о неизменности позиции Кремля по транзиту газа
Андрей Келин назначен послом России в Великобритании
Лавров не нашел скрытых замыслов в соглашениях с Турцией по Сирии
Для смартфонов вводят обязательный российский софт