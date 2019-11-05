Аксенов назначил председателя Госкомнаца Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил председателем Государственного комитета по делам национальностей Альберта Кангиева. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства республики.

До назначения Кангиев занимал должность заместителя генерального директора строительной компании "Индустрия развития".

В конце октября Аксенов уволил с должности главы Госкомнаца Ленура Абдураманова в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Он возглавлял комитет с октября 2017 года.

До этого с апреля 2014 года комиетом руководил Заур Смирнов, подавший в отставку по требованию Аксенова, который назвал его работу неэффективной, а проводимые Государственным комитетом мероприятия формальными.

Напомним, в середине октября Госкомитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан был переименован в Госкомитет по делам национальностей. Переименование должно завершиться до 10 декабря 2019 года.

Справка "РГ"



Альберт Кангиев родился 3 апреля 1963 года в Калининском районе Ташкентской области Узбекской ССР. В 1985 году окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт по специальности инженер-строитель, в 2002 году - Одесский филиал Украинской Академии государственного управления при президенте Украины по специальности госуправление. В 1985-1990 годы работал в Узбекистане в строительных компаниях. В начале 1990-х переехал в Крым, работал директором военного совхоза "Гурзуфский" Белогорского района. С 1998 по 2005-й - на руководящих должностях Белогорской районной госадминистрации. С сентября 2005 по июнь 2006-го - министр промполитики, транспорта, связи и ТЭК Крыма. С ноября 2010 года по 2014-й - городской голова Белогорска.